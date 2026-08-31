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Mejores momentos | 31 de agosto

La imprescindible versión que La Terremoto de Alcorcón deja de ‘Ni tú ni nadie’ en Pasapalabra

La cantante no ha tardado ni medio segundo en reconocer este éxito de Alaska y Dinarama, y ha convertido el plató en una fiesta.

La imprescindible versión que La Terremoto de Alcorcón deja de ‘Ni tú ni nadie’ en Pasapalabra

La imprescindible versión que La Terremoto de Alcorcón deja de ‘Ni tú ni nadie’ en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hay canciones que no necesitan presentación. Basta escuchar unos pocos compases para que la respuesta aparezca de inmediato, y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a La Terremoto de Alcorcón en Pasapalabra con ‘Ni tú ni nadie’. De hecho, ha sido uno de los dos plenos que David ha sumado en La Pista. El otro tampoco lo ha firmado el concursante, sino Dani Tatay, que ha sacado saca su duende con El Arrebato al ritmo de ‘Búscate un hombre que te quiera’.

Vídeo: Momento 1

En el duelo entre Terremoto y Hugo Salazar, Roberto Leal ya les adelantaba: “Creo que os va muy bien la canción”. Efectivamente, la invitada, más rápida con el pulsador, tenía clara la respuesta en medio segundo. Además, fiel a su personalidad arrolladora, no se ha conformado con decir el título y ha decidido regalar al plató una interpretación muy especial del clásico de Alaska y Dinarama.

Entre baile, entusiasmo y mucha teatralidad, la artista ha transformado por unos instantes el ambiente de Pasapalabra en una auténtica fiesta. Su versión improvisada ha contagiado de energía a todos. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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