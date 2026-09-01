Cihan sueña con formar una familia con Alya: “Quisiera que fuera contigo”

El empresario no ha podido evitar recordar la charla que tuvieron en el hospital cuando Alya le preguntó si no se planteaba volver a ser padre. Él le había hecho una promesa a Cihan Deniz y se había jurado a sí mismo no tener más descendencia. Sin embargo, todo saltó por los aires cuando Mine le soltó la noticia de su embarazo.

“Cuando me dijo que estaba esperando un hijo mío, sentí algo distinto”, ha reconocido Cihan. Pero ahora se da cuenta de la realidad: jamás se imaginó creando un hogar junto a Mine. Su deseo de ser padre ha cambiado por completo porque la persona a la que ama es otra.

Mirando a Alya, Cihan se ha desnudado emocionalmente: “Si algún día llegase a engendrar a mi propio hijo, quisiera que fuera contigo”. La doctora ha intentado de inmediato quitarle la losa de remordimientos que arrastra tras la tragedia de Mine, dejándole claro que no puede seguir machacándose por lo que pasó: “No eres culpable de nada”, le ha asegurado.

Pero Cihan ha ido más allá al explicarle por qué lo suyo es indestructible. No se enamoró de ella cuando las cosas iban sobre ruedas, sino precisamente cuando su mundo se caía a pedazos. “Por eso este amor es tan especial para mí. Si algún día me soltases la mano, jamás se la daría a otra mujer”.

Una confidencia que demuestra que Cihan ha dejado atrás los miedos. Por primera vez, se atreve a soñar con un mañana junto a Alya y con la idea de formar, esta vez sí, la familia con la que siempre ha soñado.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas