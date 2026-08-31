Susanna Griso entrevista en directo a Juan Vivas, presidente de Ceuta: "¿Cómo esto se lo puede permitir un país del nivel de España?"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha respondido en directo a las declaraciones de Pedro Sánchez y ha criticado con dureza la gestión del Gobierno ante la entrada masiva de migrantes en la ciudad.

Con respecto a las declaraciones del presidente en la entrevista concedida a la Cadena Ser, responde lo siguiente: "Me parece sorprendente y preocupante porque creo que los argumentos son bastante pobres". Además, ha rechazado que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por las diferencias de nivel de vida entre Ceuta y Marruecos: "Lo que sí es nuevo es que hayamos tenido una invasión. Esto ha sido un atentado contra la integridad territorial de España".

El presidente ceutí también ha cuestionado la actuación de Marruecos: "Es imposible que Marruecos no se enterara. No digo que actuaran, pero lo que se espera de un socio es que te avisen".

Vivas ha reclamado el regreso inmediato a la normalidad y ha defendido que quienes entraron irregularmente deben volver a su país: "La normalidad de Ceuta solo se puede lograr mediante el retorno a su país de los que entraron vulnerando la frontera".

Las críticas a la gestión del Gobierno: "Tan impensable, tan inexplicable, tan inaceptable"

Además, ha criticado la falta de información sobre el número de personas que permanecen en la ciudad: "Todavía no sabemos los que han entrado y hoy hay medios tecnológicos que confirman los que han entrado".

Vivas ha cuestionado duramente la gestión del Gobierno durante y después de la entrada masiva de migrantes, y se ha preguntado por las razones que han llevado al Ejecutivo a actuar, a su juicio, de forma "tan impensable, tan inexplicable, tan inaceptable". El presidente de Ceuta ha apuntado tres posibles motivos: "Una puede ser la indolencia, otra puede ser la irresponsabilidad y la tercera y muy importante, por no molestar a Marruecos".

Sobre la tensión social, Vivas ha advertido de que "cada día que pasa el problema se agrava" y ha reclamado más efectivos de seguridad para afrontar la situación.

"Cualquier persona que sea inteligente entiende por qué el rey no ha venido a Ceuta y Melilla"

En relación con el rey Felipe VI, Vivas ha defendido su compromiso con las ciudades autónomas y ha asegurado que su ausencia de Ceuta y Melilla no debe interpretarse como una falta de apoyo: "Cualquier persona que sea inteligente entiende por qué el rey no ha venido a Ceuta y Melilla". El presidente ceutí ha insistido en que "el corazón del rey está con Ceuta y Melilla, que a nadie le quepa la menor duda".

Vivas pide que se le haga caso a los servicios de inteligencia

En relación con la información publicada sobre las advertencias de los servicios de inteligencia españoles ante una posible entrada masiva en Ceuta y Melilla, Vivas ha defendido su credibilidad y ha reclamado que se tengan en cuenta sus avisos: "Los servicios de inteligencia españoles merecen el respeto de todos los españoles. Tienen acreditada una solvencia". El presidente ceutí ha añadido que, ante lo ocurrido, "no es descabellado esto que están diciendo los servicios y, como no se les hizo caso antes de la invasión, al menos que se les haga caso ahora".

Su agradecimiento a 'Espejo Público' por contar la verdad de Ceuta

Vivas ha querido también agradecer públicamente a Susanna Griso y al equipo de 'Espejo Público' la cobertura que están realizando de la situación en Ceuta. Visiblemente agradecido, ha asegurado: "Esto es histórico, lo que ustedes están haciendo, y Ceuta no lo va a olvidar nunca".

"Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende, Ceuta saldrá adelante"

Ha concluido su intervención con un mensaje contundente: "Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende, Ceuta saldrá adelante".

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