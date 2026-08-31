Así ha sido el último encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

El último encierro de las fiestas está a punto de comenzar, con los toros de la ganadería Montealto, caracterizada por tener animales bajos de agujas, bien hechos, armónicos, finos de piel y con presencia. Destacan por su tendencia a humillar (bajar la cabeza al embestir) y por ofrecer movilidad, prontitud y un recorrido profundo en la muleta cuando son bien templados.

Los toros de la ganadería de Montealto son una de las interpretaciones más exitosas y valoradas del encaste Domecq en la actualidad. El ganadero Agustín Montes ha logrado moldear un animal con una personalidad muy definida, adaptando las virtudes generales del encaste a su propio criterio de selección.