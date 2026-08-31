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Así ha sido el último encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Una manada junta y un encierro limpio pone el broche final a las fiestas.

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Así ha sido el último encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026 | Antena3 Noticias

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Daniel Caballero
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El último encierro de las fiestas está a punto de comenzar, con los toros de la ganadería Montealto, caracterizada por tener animales bajos de agujas, bien hechos, armónicos, finos de piel y con presencia. Destacan por su tendencia a humillar (bajar la cabeza al embestir) y por ofrecer movilidad, prontitud y un recorrido profundo en la muleta cuando son bien templados.

Los toros de la ganadería de Montealto son una de las interpretaciones más exitosas y valoradas del encaste Domecq en la actualidad. El ganadero Agustín Montes ha logrado moldear un animal con una personalidad muy definida, adaptando las virtudes generales del encaste a su propio criterio de selección.

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La manada ha completado el recorrido transitando casi a 30 kilómetros por hora.

Aún así apenas se han registrado incidencias. Tan solo seis contusionados, aunque uno de ellos podría tener fractura.

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