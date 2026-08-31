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Mejores momentos | 31 de agosto

Dani Tatay saca su duende en La Pista: pleno y cante al ritmo de El Arrebato

El actor ha demostrado su arte flamenco al arrancarse con el estribillo de ‘Búscate un hombre que te quiera’.

Dani Tatay saca su duende en La Pista: pleno y cante al ritmo de El Arrebato

Dani Tatay saca su duende en La Pista: pleno y cante al ritmo de El Arrebato

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Acostumbrados a verle en su papel de Andrés de la Reina en Sueños de Libertad, sorprende ver a Dani Tatay de forma más desenfada y hasta animándose por una rumbita. El actor ha comenzado una nueva visita a Pasapalabra y lo ha hecho de la mejor forma posible: con un pleno en La Pista y cantando.

Nada ha podido hacer Carla Hidalgo en este viaje que ambos han realizado al año 2004. Cuando ha sonado el primer fragmento, tras un momento de confusión de Hugo Salazar pensando que era su turno de jugar, Dani ha empezado a gustarse. Estaba muy seguro de que la canción era ‘Búscate un hombre que te quiera’.

Con palmas y gustándose, el actor se ha arrancado con el estribillo. Sólo con ese pellizco, ha demostrado que tiene mucho arte y que le gusta el ritmito de El Arrebato. Después, precisamente por este artista, no ha faltado el pique entre Hugo y Roberto Leal por el himno del Sevilla. ¡Dale al play!

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