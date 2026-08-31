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El Hormiguero
Marta Hazas y Javier Veiga revelan la discusión que les hizo estar tres días sin hablarse
Marta Hazas y Javier Veiga recordaron en El Hormiguero una de las mayores discusiones que habían tenido durante sus 15 años de relación.
Los actores explicaron que normalmente estaban de acuerdo en casi todo, aunque también habían discutido por asuntos sin demasiada importancia.
Marta recordó que una vez llegaron a estar tres días sin hablarse después de una discusión sobre la independencia de Cataluña.
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