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"Estuvimos tres días sin hablarnos": Marta Hazas y Javier Veiga desvelan el motivo de su mayor discusión de pareja

El Hormiguero

Marta Hazas y Javier Veiga revelan la discusión que les hizo estar tres días sin hablarse

Marta Hazas y Javier Veiga recordaron en El Hormiguero una de las mayores discusiones que habían tenido durante sus 15 años de relación.

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Los actores explicaron que normalmente estaban de acuerdo en casi todo, aunque también habían discutido por asuntos sin demasiada importancia.

Marta recordó que una vez llegaron a estar tres días sin hablarse después de una discusión sobre la independencia de Cataluña.

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