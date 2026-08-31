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AlaZ | 31 de agosto

El error que puede costarle muy caro a Javier: si David empata, le lleva a la Silla Azul

El madrileño, pese a sus 22 aciertos, se ha plantado consciente de que quedaba en manos de su rival.

El error que puede costarle muy caro a Javier: si David empata, le lleva a la Silla Azul

El error que puede costarle muy caro a Javier: si David empata, le lleva a la Silla Azul

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Recuperar el color naranja de Pasapalabra es un objetivo que se le ha complicado a Javier en este duelo en AlaZ por un solo error. Así es esta prueba en la que un fallo puede lastrar el mérito de haber llegado a 22 aciertos. Su suerte, tras plantarse, ha quedado en manos de David en un desenlace lleno de suspense.

Los concursantes se han encontrado con circunstancias que han marcado su forma de jugar. David, de nuevo, más calmado. Javier, pisando el acelerador con un turno de doce respuestas correctas. Sin embargo, quizá por esa inercia, no ha sabido frenar a tiempo en su siguiente jugada para pensar dos veces la G que le ha hecho tropezar.

Al madrileño le tocaba maquillar el marcador y lo ha hecho hasta los 22 aciertos. Cuando se ha plantado, David tenía uno menos. En caso de empate, el barcelonés ganaba y condenaba a su rival a la Silla Azul. ¡Descubre en el vídeo el final de este AlaZ tan adictivo!

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