Ascienden a 900 los muertos en Nepal, con cerca de 1.000 personas atrapadas en túneles

Cerca de cumplirse una semana de la mortal riada que azotó la frontera norte entre Nepal y China, más de 20.000 efectivos, entre equipos nepalíes, chinos, indios y surcoreanos, continúan sin descanso con las complejas labores de rescate. Entre los principales objetivos, la búsqueda de cerca de mil trabajadores atrapados dentro de al menos seis túneles de proyectos hidroeléctricos.

El desplazamiento arrastró un volumen masivo de lodo, piedras y escombros, bloqueando por completo las bocas y accesos a estos túneles, en algunos puntos con capas de lodo de hasta 3 a 4 metros de altura. La crecida del río destruyó varias presas y galerías, y los sistemas eléctricos colapsaron de inmediato. Esto dejó a oscuras y sin ventilación los canales subterráneos donde se encontraban realizando labores de mantenimiento y construcción más de 900 trabajadores.

Entre los principales puntos de búsqueda, el sitio hidroeléctrico Trishuli-3A en el distrito de Rasuwa, una de las áreas más devastadas, además de otras centrales como la Chilime, en el mismo distrito, cerca de la frontera con Tíbet. Los rescatadores ya han conseguidor abrir un agujero para poder acceder y comenzar las búsquedas contrarreloj.

Mientras, continúan los entierros masivos de cientos de cuerpos, muchos sin identificar, en tumbas poco profundas para evitar los problemas derivados de la descomposición debido al clima húmedo de las llanuras del Himalaya.

Nepal ha elevado a 903 los muertos y 4.247 los desaparecidos, según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres. Las cifras totales, a ambos lados de la frontera, ascienden a 919, la cifra de fallecidos, y 4.793 las personas sin localizar. Se ha decretado la alerta máxima ante el riesgo inminente de nuevas inundaciones.

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