Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Riada Nepal

Ascienden a 900 los muertos en Nepal, con cerca de 1.000 personas atrapadas en túneles

Casi 5.000 personas siguen sin localizar mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para llegar a los trabajadores atrapados en túneles hidroeléctricos.

Búsqueda en los túneles tras la riada en Nepal

Ascienden a 900 los muertos en Nepal, con cerca de 1.000 personas atrapadas en túneles | REUTERS - Ashish Gurung

Publicidad

María Lafalla
Publicado:

Cerca de cumplirse una semana de la mortal riada que azotó la frontera norte entre Nepal y China, más de 20.000 efectivos, entre equipos nepalíes, chinos, indios y surcoreanos, continúan sin descanso con las complejas labores de rescate. Entre los principales objetivos, la búsqueda de cerca de mil trabajadores atrapados dentro de al menos seis túneles de proyectos hidroeléctricos.

El desplazamiento arrastró un volumen masivo de lodo, piedras y escombros, bloqueando por completo las bocas y accesos a estos túneles, en algunos puntos con capas de lodo de hasta 3 a 4 metros de altura. La crecida del río destruyó varias presas y galerías, y los sistemas eléctricos colapsaron de inmediato. Esto dejó a oscuras y sin ventilación los canales subterráneos donde se encontraban realizando labores de mantenimiento y construcción más de 900 trabajadores.

Entre los principales puntos de búsqueda, el sitio hidroeléctrico Trishuli-3A en el distrito de Rasuwa, una de las áreas más devastadas, además de otras centrales como la Chilime, en el mismo distrito, cerca de la frontera con Tíbet. Los rescatadores ya han conseguidor abrir un agujero para poder acceder y comenzar las búsquedas contrarreloj.

Mientras, continúan los entierros masivos de cientos de cuerpos, muchos sin identificar, en tumbas poco profundas para evitar los problemas derivados de la descomposición debido al clima húmedo de las llanuras del Himalaya.

Nepal ha elevado a 903 los muertos y 4.247 los desaparecidos, según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres. Las cifras totales, a ambos lados de la frontera, ascienden a 919, la cifra de fallecidos, y 4.793 las personas sin localizar. Se ha decretado la alerta máxima ante el riesgo inminente de nuevas inundaciones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Cinco reinas para los tronos del siglo XXI: las princesas que marcarán el futuro de las monarquías europeas

Cinco reinas para los tronos del siglo XXI: las princesas que marcarán el futuro de las monarquías europeas

Publicidad

Mundo

Búsqueda en los túneles tras la riada en Nepal

Ascienden a 900 los muertos en Nepal, con cerca de 1.000 personas atrapadas en túneles

Ferry naufragado en Chipre

Continúa la búsqueda de los 18 desaparecidos tras el naufragio de un catamarán en Chipre

Osos EEUU

Se multiplican los incidentes con osos en zonas urbanas de Estados Unidos por la sequía

Inundaciones en el Gran Cañón del Colorado
Gran Cañón del Colorado

Al menos 20 personas desaparecidas y decenas de evacuados en el Gran Cañón del Colorado por fuertes inundaciones

Nueva noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán
Guerra Estados Unidos-Irán

La guerra vuelve a Irán con un ataque de "precisión" por parte de EE.UU. sobre la isla de Larak en Ormuz y Teherán responde atacando bases aéreas

Migrantes en Ceuta
Crisis migratoria

España activa la ayuda de la UE casi un mes después de la entrada masiva en Ceuta

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes, España pide ayuda a Bruselas para reforzar el control de la frontera, mejorar la capacidad de acogida y agilizar la identificación de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad

Cinco reinas para los tronos del siglo XXI: las princesas que marcarán el futuro de las monarquías europeas
monarquías europeas

Cinco reinas para los tronos del siglo XXI: las princesas que marcarán el futuro de las monarquías europeas

Victoria de Suecia, Elisabeth de Bélgica, Amalia de los Países Bajos, Ingrid Alejandra de Noruega y Leonor de España. Cinco nombres. Cinco herederas. Y una generación de mujeres llamada a ocupar algunos de los principales tronos de Europa.

Nicolás Maduro desde la cárcel

Nicolás Maduro reaparece desde la cárcel con un mensaje de amor y esperanza para sus nietos

Al menos seis personas muertas tras naufragar un barco con 270 personas a bordo en la costa del norte de Chipre

Al menos ocho personas muertas tras naufragar un barco con 270 personas a bordo en la costa del norte de Chipre

Islandia

Islandia rechaza en referéndum las conversaciones de adhesión a la Unión Europea

Publicidad