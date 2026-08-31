Hugo Salazar enamora en Pasapalabra con ‘Dónde estaré’, su nueva canción junto a Andy Morales

Uno de los privilegios que tiene Pasapalabra es contar frecuentemente con grandes cantantes entre los invitados y, además, disfrutar de su talento. Hugo Salazar ni ha esperado al último día de su nueva visita para sacar su arte: ya en el primero ha cogido su guitarra para enamorar a los espectadores, como siempre hace con sus actuaciones.

El sevillano acaba de estrenar un single con Andy Morales. Se trata de ‘Dónde estaré’, un tema que lanzó en 2010. El artista ha recordado que ya hizo una canción con Andy y Lucas dentro de su álbum Nuevas latitudes, y ahora ha surgido esta nueva oportunidad de colaborar con el gaditano. “Le hemos dado un toque más andaluz”, ha explicado.

Hugo ha interpretado “un pellizquito” de este tema, aunque antes ha querido dar las gracias a Pasapalabra “por dejar a los artistas cantar en directo”. Disfruta en el vídeo de esta actuación porque… ¡te enamorará!

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