"El taxi de las mafias": Más de 350.000€ ganan las mafias en una única travesía de migrantes

Hace años, antiguos y austeros cayucos llegaban desde el norte de África a las costas españolas, principalmente Cádiz.

Hoy, la imagen de estas embarcaciones es muy distinta. El astillero Carlos Sierra nos da la clave "estas embarcaciones admiten mucha más carga, pesan menos y consumen menos combustible, las motorizan de una manera bestial". Llegan a tener tres y hasta cuatro motores, por lo que superan los 110 km/h.

"Apenas cuestan 5.000€ sin motor"

El precio de estas denominadas "pateras-taxis" ronda los 5.000 euros. Un cantidad mísera a la que las mafias de la migración le sacan buen rendimiento.

¿Cuánto puede llegar a pagar una persona por cruzar a la península? preguntamos. "Hasta 9.000€" asegura José Félix Ramajo, experto en seguridad. "Se calcula que hay unas 600 narcolanchas al otro lado del estrecho, en territorio marroquí"

En esta investigación de Espejo Público hemos hecho los cálculos. Si un migrante paga 9.000€ por una travesía, y una embarcación de estas características puede llevar una media de unas 40 personas, la realidad es que las mafias se embolsan 360.000€ de manera ilegal en cada viaje.

Nuevas rutas clandestinas

Cuanto más dinero se mueve más rutas clandestinas aparecen. Los agentes de la Guardia Civil lo comprueban día a día.

"Antes lo habitual era que desembarcaran en Cádiz por la facilidad y la cercanía, apenas 14 kilómetros y ahora se han extendido hasta Huelva, Murcia, Almería, Alicante, e incluso Baleares" cuenta Diego Madrazo, portavoz de AUGC.

Además Madrazo asegura que ya no sólo estas mafias ofrecen el viaje, sino que "tienen la pensión completa". "Ofrecen la acogida, recepción, falsificación de documentos... y luego aquí en España hay redes que controlan esas deudas".

La problemática que sigue manteniendo a estos agentes de la Guardia Civil en un sin vivir son las condiciones a las que se exponen. Diego Madrazo lamenta la inseguridad de todos el cuerpo "las embarcaciones de estas mafias superan los 60 nudos, sin embargo, las nuestras apenas alcanzan los 25 nudos, nos sentimos realmente impotentes".

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