Bolaños demanda a Aldama por acusarle de soborno y reclama 70.000 euros

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado una demanda contra el empresario Víctor de Aldama por vulneración del derecho al honor tras acusarle públicamente de intentar sobornarle.

La acción judicial, interpuesta ante la jurisdicción civil en Madrid, responde a las afirmaciones realizadas por Aldama en televisión y redes sociales, donde aseguró que el ministro trató de "comprar su silencio". Bolaños solicita una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios, además de las costas del procedimiento.

El propio ministro ha confirmado la demanda en rueda de prensa y ha reiterado que no mantiene ningún vínculo con el empresario. "No conoce de nada a Aldama" y que "no ha hablado con él en su vida", ha señalado.

Asimismo, ha defendido la vía judicial como respuesta a las acusaciones: "Ante difamaciones tan groseras y mentiras tan burdas, la seriedad de nuestro Estado de derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quienes tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto".

Bolaños ha reclamado que el empresario rectifique y cese en la difusión de estas afirmaciones en cualquier canal.

El origen de la polémica

Las declaraciones de Aldama se remontan a una intervención en febrero en Telemadrid, donde afirmó que el ministro le contactó para "silenciarle y sobornarle de alguna manera" y que pretendía "pagarle una cantidad muy alta".

El escrito presentado por el ministro sostiene que estas acusaciones carecen de fundamento y que no existe relación alguna entre ambos. También subraya que Bolaños no dispone de los datos de contacto del empresario ni de su entorno.

Argumentos de la demanda

La defensa del ministro anticipa que Aldama podría intentar acreditar una supuesta relación mediante una imagen tomada en 2019 durante un acto social vinculado al exministro José Luis Ábalos. Sin embargo, el documento rechaza esa interpretación: "Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber asistido a una fiesta multitudinaria, a la que asistieron decenas de personas, organizada por un tercero es un argumento tan pobre que no merece consideración".

Además, la demanda recuerda que el propio Aldama reconoció en 2024 "no conocerle de nada" en una entrevista radiofónica, antes de realizar las acusaciones posteriores.

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