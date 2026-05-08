¿Quién tiene más años? Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique ponen a prueba su ojo para la edad

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique han pisado juntos el plató de El Hormiguero para hablar de su paso por Tu cara me suena. Entre risas y confesiones, ambos han repasado algunos de los momentos más especiales que están viviendo en el programa.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de dos personas con un gran sentido del humor para someterles a una de sus secciones más divertidas.

En ella, Leonor y Jesulín han puesto a prueba