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No te pierdas la entrevista completa a Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en El Hormiguero

Los concursantes de Tu cara me suena han protagonizado una noche inolvidable repleta de risas y confesiones.

No te pierdas la entrevista completa a Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en El Hormiguero

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La visita conjunta de Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique a El Hormiguero ha estado marcada por el humor y la complicidad. Durante la entrevista, han contado cómo afrontan los retos y las imitaciones en Tu cara me suena.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo le afectó al torero el éxito de 'Toda', su canción más famosa. El invitado ha dicho que se convirtió en "una pesadilla" porque salió del mundo que conocía y jamás se pensó que el tema pudiese llegar a tanta gente.

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en El Hormiguero

Tras esto, Pablo Motos ha repasado los inicios de Leonor y esta ha firmado una inigualable imitación de Tamara Falcó. De hecho, la propia socialité ha asegurado que no podía distinguir cuál era su voz real.

Además, sobre su participación en Tu cara me suena, la actriz y humorista ha desvelado qué actuación le llevó a terminar en urgencias. ¡Descúbrelo!

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