Pilar Losantos acusa a Mónica García de jugar con la salud de los canarios: "Si se contagian las islas, el problema será de Clavijo"

Comienza la cuenta atrás para que el crucero MV Hondius llegue a la costa canaria. Será el domingo a medio día cuando el buque fondeará en el puerto de Granadilla en Tenerife, esto quiere decir que el crucero no tocará tierra, ya que en cuanto lleguen, varias lanchas sacarán a los pasajeros de cinco en cinco hasta el muelle, y de ahí, unos autobuses especializados serán los encargados de llevarles hasta el aeropuerto.

Desde Canarias siguen exigiendo información y transparencia para garantizar la seguridad por completo, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que ha estado en contacto con el señor Clavijo "desde el minuto uno".

"Lo que está haciendo es proteger su puesto en la OMS"

Unas declaraciones de la ministra que han sido comentadas en el plató de Espejo Público por la presidenta de Okdiario, Pilar Losantos, quien ha criticado a Mónica de llevar mucho tiempo "dándose bombo", por ser la primera española en formar parte del ejecutivo de la OMS. "En lugar de servir a los intereses de España desde el punto de vista de la protección de la salud de los españoles, lo que está haciendo es proteger su puesto en la OMS, y por eso no es capaz de dar una explicación ni científica ni racional", ha denunciado la periodista.

Pilar ha asegurado que "es muy fácil ser solidario con la salud de los demás", a lo que el periodista Antonio Arráez ha contestado: "No sé qué es lo que quieres decir". Estas palabras han hecho saltar a la presidenta de Okdiario, quien ha criticado que es "muy fácil plantear desde Madrid", a miles de kilómetros, el hecho de que "atraque el barco allí", y luego ya si hay un problema de salud pública, y "se contagian las islas", entonces el problema "será de Clavijo", según ella.

"Se ha llegado a decir que Pedro Sánchez ha montado esta pandemia"

Esas acusaciones hacia Mónica García por parte de Pilar Losantos han hecho crear un momento de tensión en el plató de Espejo Público, y Antonio ha contestado: "Te voy a contar lo que ha pasado, la OMS tiene un problema y se fija en sus socios y piensa qué país me puede ayudar, y llama a España, y España dice que sí. Y nosotros los españoles nos ponemos a discutir. Se ha llegado a decir que Pedro Sánchez ha montado esta pandemia para no hablar de Ábalos, y tú acabas de decir que la ministra está preocupada por su puesto en la OMS, venga por favor".

Para Losantos, la ministra debería haber llamado a "Clavijo" en primer lugar, si quiere "utilizar los puertos canarios", y si quiere "poner en riesgo" a la población canaria, a lo que Antonio ha sentenciado: "No se puede ser centralista y autonomista al mismo tiempo".

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