Albany abre su corazón con Sonia: “Solo quiero lo mejor para vosotras, ¿por qué nunca me contáis nada?”

Albany se ha llevado una decepción terrible al descubrir a su hija practicando sexo en el trabajo con Isra. No le ha molestado tanto el acto en sí, si no que Lidia no haya tenido la confianza suficiente con ella para contarle que llevaba meses saliendo con un celador de su hospital.

Sonia visita a su madre en su habitación para ver qué tal se encuentra detrás de lo ocurrido y corrobora lo que se temía: está dramatizando demasiado. “Para toda madre, el día en que sus hijas vuelan libres, es un momento agridulce”, le dice Albany asegurando que Lidia le ha clavado una puñalada al ocultarle la verdad.

Sonia intenta que su madre se ponga en el lugar de su hermana, pero ella todavía no es capaz de entender que Lidia salga con un celador. ¿Podrá dejar a un lado su clasismo y pensar en la felicidad de su hija?