¿Sufre el exfiscal general una muerte civil?: "El señor García Ortiz no debería estar en la carrera judicial"

El exfiscal general del Estado, García Ortiz,ha hablado por primera vez tras su condena. Ha sido frente a las cámaras de Atresmedia, en el programa "Lo de Évole" y en Espejo Público hemos activado nuestra Mesa de Justicia para que dos magistrados nos den su opinión jurídica. Ellos son Manuel Ruiz de Lara, magistrado y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial e Ignacio González Vega, magistrado y miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

García Ortiz ha roto su silencio en el programa de Évole confesándole que siente haber sufrido una "muerte civil", y ha asegurado que él no filtró la información a Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser y que no sabe quién lo hizo. Para Manuel Ruiz de Lara esta entrevista es una "operación de blanqueamiento" ya que se trata de "la versión de un condenado por el Tribunal Supremo". Este magistrado defiende que "la verdad de los hechos está en la sentencia" y que le "parece bastante lamentable tratar de equiparar al condenado con la sala segunda del Tribunal Supremo como si fueran los acusados en la causa". El portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial defiende que "aquí hay una verdad judicial con un tribunal independiente que ha establecido que el señor García Ortiz cometió un delito en el ejercicio de sus funciones". De Lara va más allá y asegura que "el señor García Ortiz no debería estar en la carrera judicial porque cualquier otro condenado sería expulsado".

"Aquí hay una verdad judicial con un tribunal independiente que ha establecido que el señor García Ortiz cometió un delito en el ejercicio de sus funciones"

Por su parte Ignacio González Vega recuerda que se trata de una "sentencia firme pero está recurrida pendiente de resolver" y que incluso si el Tribunal Constitucional no satisfaciera las pretensiones del García Ortiz "podría recurrir al Tribunal de Derechos Humanos". El magistrado y miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, defiende la entrevista al exfiscal general: "Creo que es el derecho a la libertad de expresión y opinión que tiene cualquier ciudadano", y discrepa con su compañero en la Mesa de la Justicia sobre si García Ortiz debiera estar apartado de sus funciones: "Yo creo que la normativa vigente establece cuales son las causas de separación de servicio y no parece que esté en esas causas. Querer desear que esté apartado en más un desiderátum que lo que establece nuestro derecho vigente".

"Creo que es el derecho a la libertad de expresión y opinión que tiene cualquier ciudadano"

Ignacio González Vega defiende además el "interés periodístico" de las declaraciones de García Ortiz y el poder "conocer más a fondo el lado humano de las personas." Sin embargo Ruiz de Lara critica las declaraciones del exfiscal general asegurando que se encontraba en una 'muerte civil': "Alguien que sigue ejerciendo las funciones de fiscal, no está en una situación de muerte civil".

Las palabras de Sánchez

García Ortiz ha lamentado durante su entrevista en "Lo de Évole" las palabras del presidente Pedro Sánchez cuando afirmó que la fiscalía dependía del Gobierno: "Me perseguirán toda la vida porque no se corresponde con la realidad". González de Vera ha reconocido que efectivamente "fue desacertada la manifestación" y que "no se corresponde con la realidad, la constitución establece la autonomía quiero destacar los esfuerzos de este gobierno por garantizar y reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal".

Por su parte Ruiz de Lara defiende que esas palabras de Pedro Sánchez "no fueron un error, responden a la concepción que tiene el presidente del Gobierno sobre el Ministerio Fiscal".

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