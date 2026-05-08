Última hora del brote de hantavirus en directo: La azafata con síntomas ha dado negativo y hay un posible tercer contagiado en Reino Unido

Cuenta atrás para que el crucero MV Hondius llegue a la costa canaria. Sin embargo no desembarcará como estaba previsto en un primer momento, en su lugar solo fondeará sin tocar tierra. Así lo anunció el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para analizar la situación y el procedimiento a seguir.

Será el próximo domingo cuando el crucero llegue al puerto de Granadilla en Tenerife. Las más de 140 personas "no saldrán del barco hasta que no esté el avión disponible, no estarán rondando por el puerto ni por el aeropuerto", ha asegurado el director general de salud pública, Pedro Gullón.

De esta manera el Gobierno de España se compromete a que los pasajeros pasarán del crucero a sus aviones sin tocar, prácticamente, suelo español. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido han confirmado que enviarán aviones a la isla para repatriar a sus ciudadanos. De momento, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado cinco casos por hantavirus y hay tres sospechosos.

La alerta sanitaria se mantiene, pero en España ya están preparando el dispositivo de evacuación y activar el protocolo de enfermedades infecciosas. La última reunión, que se prolongó hasta la noche, que sirvió para cerrar los detalles de una operación que busca minimizar cualquier riesgo de contagio durante la evacuación.

Las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. No se han detectado nuevos contagios a bordo en las últimas horas y, según el portavoz del Gobierno canario, el estado de salud de los pasajeros es, en general, bueno. Aun así, se mantienen medidas estrictas: desinfección continua de camarotes, seguimiento médico permanente y refuerzo del equipo sanitario con especialistas internacionales, incluidos expertos de la OMS y médicos procedentes de Países Bajos.

En busca de 29 pasajeros

Sin embargo, aún continúa la búsqueda internacional de los 29 pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena. Con la coordinación entre países, todos ellos tratan de localizar y controlar posibles cadenas de contagio. Ya hay casos de personas aisladas sin síntomas en Singapur y Dinamarca, cinco monitorizadas en Estados Unidos y un hospitalizado en Suiza. También permanece ingresada en Ámsterdam una azafata que tuvo contacto directo con una de las víctimas mortales.

Una de las principales hipótesis sitúa el posible origen del brote en Ushuaia, Argentina, concretamente en un vertedero que fue visitado durante una excursión de avistamiento de aves.

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