HANTAVIRUS
Última hora del brote de hantavirus en directo: La azafata con síntomas ha dado negativo y hay un posible tercer contagiado en Reino Unido
Sigue en directo la última hora del brote de hantavirus.
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Cuenta atrás para que el crucero MV Hondius llegue a la costa canaria. Sin embargo no desembarcará como estaba previsto en un primer momento, en su lugar solo fondeará sin tocar tierra. Así lo anunció el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para analizar la situación y el procedimiento a seguir.
Será el próximo domingo cuando el crucero llegue al puerto de Granadilla en Tenerife. Las más de 140 personas "no saldrán del barco hasta que no esté el avión disponible, no estarán rondando por el puerto ni por el aeropuerto", ha asegurado el director general de salud pública, Pedro Gullón.
De esta manera el Gobierno de España se compromete a que los pasajeros pasarán del crucero a sus aviones sin tocar, prácticamente, suelo español. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido han confirmado que enviarán aviones a la isla para repatriar a sus ciudadanos. De momento, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado cinco casos por hantavirus y hay tres sospechosos.
La alerta sanitaria se mantiene, pero en España ya están preparando el dispositivo de evacuación y activar el protocolo de enfermedades infecciosas. La última reunión, que se prolongó hasta la noche, que sirvió para cerrar los detalles de una operación que busca minimizar cualquier riesgo de contagio durante la evacuación.
Las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. No se han detectado nuevos contagios a bordo en las últimas horas y, según el portavoz del Gobierno canario, el estado de salud de los pasajeros es, en general, bueno. Aun así, se mantienen medidas estrictas: desinfección continua de camarotes, seguimiento médico permanente y refuerzo del equipo sanitario con especialistas internacionales, incluidos expertos de la OMS y médicos procedentes de Países Bajos.
En busca de 29 pasajeros
Sin embargo, aún continúa la búsqueda internacional de los 29 pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena. Con la coordinación entre países, todos ellos tratan de localizar y controlar posibles cadenas de contagio. Ya hay casos de personas aisladas sin síntomas en Singapur y Dinamarca, cinco monitorizadas en Estados Unidos y un hospitalizado en Suiza. También permanece ingresada en Ámsterdam una azafata que tuvo contacto directo con una de las víctimas mortales.
Una de las principales hipótesis sitúa el posible origen del brote en Ushuaia, Argentina, concretamente en un vertedero que fue visitado durante una excursión de avistamiento de aves.
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Última hora del brote de hantavirus en directo | Sanidad dice que ningún pasajero español ha manifestado oposición a la cuarentena
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha contado que mantiene contacto directo y personal con los españoles a bordo. De estas conversaciones que ha mantenido con ellos ha destacado que "están bien, en buen estado de salud sin síntomas".
También ha abordado con el grupo su estado de ánimo: "Aunque dicen que hubo momentos difíciles durante la travesía desde Cabo Verde, el ánimo general era más positivo en los últimos momentos". "Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto", ha precisado el secretario de Estado de Sanidad en relación con la cuarentena que tendrán que realizar.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Mónica García comparecerá en el Congreso para explicar su gestión del hantavirus
La ministra de Sanidad, Mónica García, garantizó este viernes que "por supuesto" comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de cómo ha gestionado el inminente acogimiento del buque 'MV Hondius', donde se registró un brote de hantavirus.
·"Nosotros vamos a dar todas las explicaciones. Las estamos dando desde el minuto uno", prometió.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Monica García confirma que los 144 pasajeros del crucero siguen sin síntomas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que los 144 pasajeros que navegan a bordo del crucero MV Hondius siguen sin síntomas. "Les haremos un control y una evaluación cuando lleguen al puerto de Granadilla siguiendo los protocolos europeos", ha afirmado.
Además, buscando la calma ha asegurado que "el riesgo de que hayan sido infectados es más bajo cada día que pasa".
Última hora del brote de hantavirus en directo | La estimación de llegada del barco es el domingo a mediodía
La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado que la navegación del barco se está produciendo con los tiempos previstos y que previsiblemente el crucero fondeará en el puerto en torno a mediodía del domingo.
Además, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del puerto de Granadilla, que se han quejado de falta de información sobre el protocolo de evacuación del barco. Durante este viernes tienen previsto concentrarse en el puerto.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La agencia nacional de salud pública de EE UU clasifica el brote de hantavirus con el nivel más bajo de emergencia
Los centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) de Estados Unidos, agencia nacional de salud pública del país, ha clasificado el brote de hantavirus como una respuesta de emergencia de Nivel 3, el nivel más bajo de activación de emergencia, según ABC News.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La OMS confirma el negativo de la azafata que estuvo en contacto con una de las fallecidas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes que la azafata neerlandesa de la compañía KLM, que estuvo en contacto con una mujer que falleció por una infección de hantavirus y permanecía ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar síntomas, ha dado negativo en la prueba de una posible infección.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Los pasajeros serán trasladados "por grupos a través de una barcaza"
El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha confirmado que una vez que el buque llegue al puerto de Granadilla, los pasajeros serán trasladados "por grupos a través de una barcaza" y los aviones les estarán esperando ya en el puerto.
"Tranquilidad porque este tipo de operaciones y desembarcos ya se han hecho, eso sí, sin tanto revuelo mediático. Va a salir todo bien", ha afirmado a la par que aclaraba que el puerto "está preparado".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Un tercer británico presenta síntomas de hantavirus, según autoridades del Reino Unido
Un tercer ciudadano británico que se encuentra en Tristán de Acuña, territorio bajo soberanía del Reino Unido en el Atlántico sur donde el crucero MV Hondius hizo una escala en abril, presenta síntomas de hantavirus, informó este viernes la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA).
Última hora del brote de hantavirus en directo | Aislan en Chile a dos personas que subieron al barco afectado
El Ministerio de Salud de Chile ha ordenado el aislamiento "preventivo" de dos ciudadanos chilenos, que subieron a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', pese a que ninguno de ellos ha mostrado hasta el momento síntomas de esta infección respiratoria.
"Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus", han precisado.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Un experto en hantavirus: "El individuo sin síntomas no contagia"
Sabiendo que Argentina es el país con mayor experiencia en el Hantavirus, Antena 3 Noticias ha querido entrevistar a Eduardo López, un residente en dicho país y además, inmunólogo experto en Hantavirus, quien ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población española, afirmando que "el individuo que no tiene síntomas, no contagia ni transmite el virus", y ha explicado que el mayor contagio se da en los primeros días.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La OMS asegura que el riesgo por hantavirus para Canarias "es bajo"
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguraba este jueves que el riesgo por hantavirus para Canarias "es bajo", ante la próxima llegada del crucero afectado.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Sanidad prepara un informe sobre las condiciones de la cuarentena por hantavirus
Este jueves, el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, aseguraba que "está preparando" un informe técnico jurídico, respecto a las condiciones que tendrán que cumplir los 14 nacionales durante su cuarentena por hantavirus en un hospital en Madrid.
Última hora del brote de hantavirus en directo | ANECPLA llama a la calma frente al hantavirus
La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha llamado a la calma frente al brote de hantavirus, y ha puesto en valor la prevención basada en la Sanidad Ambiental Aplicada, "que es capaz de minimizar los riesgos biológicos de forma eficaz".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Algunos casos
Dos británicos de Reino Unido, una azafata en Países Bajos, otra persona en Suiza, son algunos de los casos.
A estos se suman los tres pasajeros de nacionalidad neerlandesa, británica y alemana han sido evacuados bajo estrictos protocolos de bioseguridad hacia hospitales especializados en Leiden (Países Bajos) y Düsseldorf (Alemania).
Última hora del brote de hantavirus en directo | Argentina acusa a la OMS de "condicionar una decisión soberana de la Argentina"
El Ministerio de Salud de Argentina acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de usar el brote del hantavirus para "condicionar una decisión soberana de la Argentina".
En un comunicado señalan que Argentina "no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países tras pedir el organismo al país argentino y Estados Unidos que reconsideren su decisión de abandonarlo.
"Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Última hora del brote de hantavirus en directo | Buscan a 23 personas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha activado una operación de rastreo internacional. En concreto, las autoridades sanitarias buscan a 23 personas y a 82 pasajeros de un vuelo comercial que conectó con Sudáfrica.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Llegada de aviones
España está coordinando la llegada de los aviones de los países que quieran recoger a sus compatriotas, o bien los que desean hacerlo de manera conjunta.
Hasta el momento, está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados a Madrid.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Aislamiento dos personas
El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, embarcación que registró un brote de hantavirus.
Última hora del brote de hantavirus en directo | De Ushuaia a Tenerife
El hantavirus del Hondius, posiblemente contraído en un vertedero de Ushuaia durante avistamiento de aves, obliga a un aterrizaje forzoso en Canarias sin pisar tierra.
EE.UU. y Reino Unido ya han confirmado que enviarán aviones de repatriación.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Medidas de precaución
El Gobierno de España ha diseñado un operativo para la llegada del MV Hondius a Tenerife. El barco solo fondeará, no desembarcará y el traslado de los 140 pasajeros será en aviones de EE.UU., Reino Unido y España.
Esta decisión ha sido anunciada por Fernando Clavijo tras reunirse con Mónica García y Ángel Víctor Torre y elimina cualquier riesgo de que los afectados por hantavirus pisen suelo canario. El director general de salud pública, Pedro Gullón. lo dejó claro: "No saldrán del barco hasta que el avión esté listo".
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