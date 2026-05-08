Clavel y Momia, las favoritas para ganar Mask Singer según Arturo Valls y los investigadores

La quinta edición de Mask Singer está dejando sorpresas increíbles desvelando, bajo sus máscaras, a políticos, cantantes y estrellas internacionales de todo tipo. Sin embargo, hay algunos de los personajes que han opacado el corazón de Arturo Valls y de los investigadores.

Sin duda, el nombre más repetido y que ha aparecido en el TOP 3 del presentador, Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juany Medio ha sido Momia. Llegada desde el viejo Egipto, la persona que se esconde bajo el disfraz más legendario de la edición ha conseguido conectar de una manera especial.

Sin embargo, no es la única máscara que se ha colado en las quinelas sobre la favorita para gana la edición. Clavel se ha conseguido hacer un hueco gracias a su glamour y actuaciones inolvidables. ¡No te pierdas sus predicciones!