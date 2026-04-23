Pilar Vidal se "microenamora" de Félix Bolaños: "A diferencia de otros que he tenido, este me lo voy a tomar en serio"

La periodista y colaboradora de Más Espejo, Pilar Vidal, ha confesado que ha tenido un "microenamoramiento" con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños. Así lo detalló el pasado viernes en el programa 'Zapeando', donde ha añadido los detalles de ese "microenamoramiento".

Según ha explicado Pilar, se "estaba maquillando en la sala de maquillaje de Atresmedia y apareció Félix Bolaños". Asegura que "no sabe lo que tiene la sala de maquillaje" porque, precisamente, en la misma sala también se "microenamoró" de otro ministro, en ese caso, de Carlos Cuerpo. No obstante, tras conocer a Bolaños, ha asegurado que ahora "le gusta más que Carlos Cuerpo" porque "es más como Richard Gere, más pequeñito". De hecho, Pilar ha afirmado que dijo a Félix Bolaños que dejaría de seguir a Carlos Cuerpo en Instagram y reitera que "va a por él".

Tras las palabras de Pilar, Félix Bolaños ha comenzado a seguirle en su perfil de Instagram. En Más Espejo, Pilar Vidal ha confesado que "ya ha habido mensajes privados entre ellos" y ha detallado que "no va a hablar más de esta historia". Ha revelado que "a diferencia de otros microenamoramientos que he tenido, este me lo voy a tomar en serio" porque, además, quiere que "Félix le acompañe a la boda de Susanna". Es por este motivo por lo que quiere tomárselo con "la mayor discrección posible". Asimismo, ha detallado que "mañana hace una semana que nos microenamoramos".

Pilar Vidal cuenta cómo se "microenamoró" de Carlos Cuerpo

Hace tan solo unas semanas, Pilar Vidal se "microenamoraba" de Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno. Ese amor surgió en la sala de maquillaje y coincidió con él "cuando ni siquiera le conocía", aseguró Pilar. Posteriormente, el vicepresidente volvió a reencontrarse con ella y le dijo que era su "talismán". Tras ese momento, Pilar contó que apareció un "aguafiestas" que le dijo que Cuerpo estaba casado.

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