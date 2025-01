Un expolicía local condenado por violencia machista se quita la tobillera de localización y huye: "¿Por qué no saltaran las alarmas?"

El ex policía local de Son Servera, municipio de Mallorca, se despojó de la tobillera de control telemático que una juez le había impuesto y se fugó de la isla el pasado 30 de diciembre. Tenía una medida de alejamiento de su exmujer, Fabiola, por intentar acabar con su vida, además de una sentencia de siete años y medio de prisión por violencia machista.

"Cogió una navaja que portaba encima y apuntándola al cuello me dijo: lo tengo que hacer aunque vaya a la cárcel", relata Fabiola sobre el intento de asesinato sufrido en aquel entonces por su expareja. Sin embargo, nunca llegó a entrar en prisión puesto que le dejaron en libertad, a espera de resolverse su recurso a la sentencia emitida. Pero estaba claro que el expolicía no quería ir a prisión.

El pasado 28 de diciembre empezó a manipular la tobillera telemática que llevaba para intentar quitársela. Entonces saltaron las alarmas en el sistema de seguimiento "VioGén" (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), pero la Guardia Civil comprobó que no había conseguido su objetivo y no se puso en marcha ningún tipo de seguimiento. Sin embargo, el 30 de diciembre, acabó quitándose la tobillera, la dejó en su domicilio y corrió al aeropuerto de Palma para huir. No levantó ninguna sospecha. Así voló a Madrid, y desde ahí, a Bangkok. Ahora está casi a 10.000 kilómetros de Palma, mientras su víctima, su exmujer Fabiola, vive angustiada.

¿Cómo es posible que no saltaran las alarmas al quitarse la tobillera?

Aún se está investigando. ¿Por qué la Guardia Civil tardó 6 días en conocer la retirada de la pulsera? Es algo que a Fabiola no le deja dormir, el pensar que cualquier día el agresor puede aparecer en su casa y nadie saberlo. ¿Por qué nadie actuó? Mientras tanto, el expolicía sigue en busca y captura, aunque ahora con la certeza de que está en otro país.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.