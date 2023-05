Una experta en ayuno nos explica cómo piensa perder Tamara Falcó 10 kilos en 3 semanas

Lola Rosas se autodefine como "guía profesional de ayuno". Trabajó en la clínica que va a tratar a Tamara Falcó y ahora continúa aplicando el "método Buchinger de ayuno" con sus pacientes. Hoy en Espejo Público nos ha explicado en qué consiste.

Un proceso de depuración y renovación

"El ayuno terapéutico no es una dieta. Es un proceso de depuración de todo el organismo". Esa es una de las primeras cosas que ha pretendido dejar claras Lola Rosas. "Entiendo que Tamara lo haga justo antes de la boda. No solo va a perder peso y va a verse mejor con su nuevo vestido de novia. Perderá peso pero además ganará tranquilidad y energía. Tiene beneficios para el tiroides, la artritis, el reuma... todo mejora. Un ayuno de dos semanas rejuvenece tu cuerpo cuatro años".

El tratamiento, fase a fase

Rosas explica que este tratamiento no consiste en comenzar un ayuno de un día para otro. "Hay unos días previos de preparación en los que se sigue comiendo, aunque se dejan de lado ciertos alimentos. Después, el primer día se hace una purga inicial a base de sales y con eso se te quita el hambre. A partir de ahí, el ayuno consiste en ingerir exclusivamente zumos de fruta y verdura e infusiones. Se puede añadir algo de miel, pero la idea es no sobrepasar un consumo de 250 caloría diarias. El ayuno dura como mínimo cinco días, aunque en la clínica se puede llegar a 28 días siempre con supervisión de profesionales. Y por norma general, quien lo prueba repite"·

Ante la sorpresa de los presentes en el plató por la escasa ingesta calórica, la guía de ayuno ha explicado que no hay un déficit de energía durante el ayuno. "Haces deporte, subes montañas. Te da más energía que cuando comes. Una persona sin sobrepeso puede estar perfectamente hasta 40 días ayunando. Un ayuno o dos al año sirve para renovar células, para reciclarlas. Hacerlo como mínimo una vez al año es super recomendable porque estamos rodeados de toxinas y hay que depurar.

Sobre el temido "efecto rebote" habitual en las dietas-milagro, asegura que "Aquí no hay yo-yo. Pero, claro, no puedes salir del ayuno comiéndote un chuletón. Ha de ser algo progresivo: empezar con una compota, una manzana, e ir introduciendo otros alimentos poco a poco"

Voces críticas en el plató

Lola Rosas ha encontrado voces críticas en el plató de Espejo Público. Sonia Ferrer ha señalado que "sugerir el ayuno como fórmula y filosofía de vida me parece terrible. En esta sociedad en la que hay tantos casos de anorexia y bulimia no podemos mandar el mensaje de que el ayuno es maravilloso. Además, no me creo que Tamara lo use como filosofía de vida y para depurarse. Lo usa para perder kilos y ese no es el mensaje que se debe transmitir. Lo que hay que hacer es cuidarse".

Antonio Mas, médico endocrino, cree que es necesario "hacer un llamamiento a la responsabilidad, ir a la base del problema. comer sano y hacer deporte". Para él, esta es "la enésima dieta milagro con la que sí que pierdes kilos pero no a costa de ganar salud sino de asumir un riesgo".

Lola Rosas ha recordado que nadie debe someterse al ayuno por su cuenta. Y menos a uno prolongado. ha de ser un ayuno intermitente y siempre supervisado por profesionales, ya que aunque sean poco importantes, puede tener algún efecto secundario. "Por ejemplo", dice," si te da una bajada de tensión, que es algo que puede suceder, no hay que alarmarse y hay que saber qué hacer".