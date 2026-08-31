Disparos disuasorios y tensión para evitar motines a las puertas del campamento de Loma Colmenar, en Ceuta

La situación en Ceuta un mes después de la invasión de unas 70.000 personas continúa siendo comprometida. Este mismo lunes se han vivido momentos de especial tensión a las puertas del Embolsamiento de Loma Colmenar, uno de los nuevos centros de acogida habilitado por el Gobierno para la acogida de aquellos inmigrantes que permanecen en las calles de Ceuta.

La Policía Nacional ha lanzado disparos disuasorios para evitar motines a la entrada del campamento en el momento en el que una gran cantidad de personas se agolpaban para no perder la oportunidad de entrar. Aunque la cifra no es oficial, este mismo lunes habrían entrado alrededor de 400 migrantes.

La imagen es complicada e impactante pues es posible ver a los inmigrantes tirados en el suelo, durmiendo al raso, mientras mantienen con las esperanza de entrar al campamento, en el que la realidad es que no hay plazas para todos.

Ceuta "tendrá capacidad suficiente"

Precisamente, este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado trasladar a la península a parte de los migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio, a la vez que ha destacado que "en los próximos días" la ciudad tendrá "capacidad suficiente" para alojarlos al habilitarse 6.000 plazas. Lo ha confirmado en una entrevista en la Cadena SER, donde ha explicado que la prioridad del Ejecutivo es que todos los expedientes de los menores se resuelvan también en la ciudad autónoma.

El Gobierno calcula que en la ciudad siguen alrededor de 5.000 migrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores. Tal y como ha explicado, "la mayor parte" de quienes entraron de forma irregular el 30 y el 31 de julio lo hicieron por motivos económicos, por lo que "muy previsiblemente" serán devueltos a Marruecos.

Atendiendo a sus cifras, entre el 30 y el 31 de julio llegaron alrededor de 70.000 personas y alrededor del 90% regresaron a Marruecos en los días siguientes; después del 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas.