El exministro Federico Trillo asegura que Sánchez está ocultando el uso de las bases: "Los aviones se siguen usando y no se está diciendo la verdad"

El que fuera ministro de Defensa del PP, Federico Trillo, cree que resucitar el lema del 'no a la guerra' es una manera de Pedro Sánchez "de quitarse el tema de encima y de ocultar sus verdaderas deficiencias". "Ha movilizado a la izquierda y no ha cumplido sus compromisos", señala.

Explica Trillo que cumplir el derecho internacional en la guerra de Oriente Próximo exigiría cumplir el convenio bilateral con EEUU que exige condiciones para el uso de las bases y también las exigencias de la OTAN. "Decir que han enviado al Mediterráneo algunas unidades navales porque la OTAN puede considerar el artículo 5 si se ataca de nuevo a Chipre, esto es lo que se oculta detrás de las pancartas en las manifestaciones".

"España no envió tropas combatientes a Irak"

Trillo analiza las diferencias de la intervención del Gobierno español en la guerra de Irak respecto a este conflicto. Recuerda que entonces las tropas que retiró Zapatero estaban bajo mandato de Naciones Unidas cumpliendo una misión. España no envió tropas combatientes, sino una unidades de apoyo y llegó a un puerto para atender las consecuencias de la guerra. "Las diferencias son totales. Ahora la guerra es híbrida, hay 5 espacios. Se han incorporado el espacio extra terrestre y el llamado sexto espacio que es la información. "A Iran le queda el ciberespacio, drones y misiles".

Cree que militarmente la guerra no puede pasar más allá del verano por una razón de calendario. "Trump no puede retirarse antes de la guerra, tiene en noviembre las elecciones a la cámara y al Senado y tiene que llegar triunfal exhibiendo algún logro. Esta guerra no es territorial, es sobre todo en el espacio, hay que saber cuánto va a resistir el régimen, es difícil de resistir".

Los asesores de Trump le recomiendan retirarse de las bases de Rota

Un senador republicano muy cercano a Trump está pidiendo que EEUU se retire de las bases de Rota por la negativa del Gobierno a permitir utilizarlas en esta guerra. Para Trillo es fundamental darse cuenta de que hay que estar donde están los valores y los intereses de España, con los países democráticos que respetan los derechos humanos y son sus aliados. "En Occidente el bloque occidental estará dando apoyo a EEUU".

Asegura que se están contando "cosas que no son ciertas" sobre el uso de las bases. "Estamos participando con una fragata, nuestro elemento de combate más importante junto con el 'Eurofighter'. Además con un buque de apoyo, se oculta el uso de las bases, sí se han utilizado como lanzadera".

"Si salimos del tratado de la OTAN, ¿nos vamos con los talibanes?"

"En Morón estaban basados los aviones cisterna, que son los que se usaron aquella noche del sábado y ahora se han llevado fuera. Hay que saber qué ha pasado ahí, hay un comité permanente de interpretación del tratado. El PP ha pedido las actas", señala. Establece el del PP que esos aviones sí repostaron y el presidente Pedro Sánchez dijo públicamente que no iban a volver a usarse. "Se siguen usando y no se está diciendo la verdad. En opinión de Trillo se ha incumplido el tratado establecido aunque no cree que se haya roto. "Sería como dejar la OTAN y ¿dónde nos vamos? ¿al fin del mundo con los talibanes, con Maduro?", se pregunta.

Trillo ha informado que ante esta relación tan maltrecha con España EEUU podría llevarse las bases a Marruecos. "Ya está construyendo una base en el Atlántico Sur de unas dimensiones similares a Rota. Las consecuencias se leen fácilmente, tampoco vamos a dramatizar que bastante tenemos. Cada día su afán".

