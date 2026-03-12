¿Frenará la liberación de carburante la escalada de precios? El sector avisa: "La incertidumbre es total"

La liberación de 400 millones de barriles de petróleo por parte de la Agencia Internacional de la Energía busca dar un respiro al mercado. Sin embargo, para Javier Antonio Arribas, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), el efecto podría ser espejismo.

Un mercado impredecible

Pese a la inyección de reservas, Arribas señala que la volatilidad impide una bajada estable en los surtidores. "El mercado está atendiendo a un clima de incertidumbre tan grande que no sabemos en qué va a quedar", advierte, subrayando que el crudo se ha convertido en un "objetivo militar de primer orden" en el actual conflicto.

La solución: Menos impuestos

Desde la patronal de estaciones de servicio insisten en que la única medida eficaz es la rebaja fiscal. Proponen reducir el IVA al 10% o recortar los impuestos especiales, lo que supondría un ahorro de entre 15 y 22 céntimos por litro.

Arribas lamenta la falta de diálogo con el Gobierno: "Manifestamos nuestra decepción porque el Ministro se reunió con las patronales de la energía, pero hasta ahora a nosotros... no nos han llamado".

Transparencia frente a las críticas

Ante el anuncio de mayores inspecciones para evitar especulaciones, el sector se defiende alegando que los precios se ajustan en cuanto llega el producto más barato. "Estamos encantados con la medida porque somos totalmente transparentes", afirma Arribas, quien recalca que los gasolineros trasladan las bajadas al monolito de forma inmediata.

Con el riesgo de que el barril alcance los 200 dólares si se bloquean rutas clave, el sector fía la estabilidad a una decisión política sobre los tributos, más allá de los movimientos de las reservas internacionales.

