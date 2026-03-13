Increíble
Trancas y Barrancas sorprenden a Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Pablo Motos con sus "suposiciones íntimas"
Trancas ha demostrado sus dotes como tarot en una desternillante sección.
Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia han pisado el plató de El Hormiguero con naturalidad y elegancia. Durante la conversación, han compartido vivencias personales y profesionales en un ambiente distendido.
Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de los actores para inaugurar una nueva y desternillante sección. En ella, las hormigas han probado sus dotes de tarot jugando a hacer suposiciones.
'Tranquini' ha lanzado algunas alocadas teorías sobre Pablo Motos, Bárbara y Leonardo, y entre ellos debían adivinar si lo que decían era real a una mera suposición sin fundamento. ¡Imperdible!
