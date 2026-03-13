Antena3
Avance | Primera semifinal

Pilar Rubio, advierte antes de la semifinal de El Desafío: “Va a haber sangre, sudor y lágrimas para conseguir esa plaza en la final”

Los miembros del jurado de El Desafío se muestran expectantes e ilusionados ante los retos de la primera semifinal del programa. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Publicado:

Juan del Val se ha mojado sobre esta edición del desafío, “es la mejor edición de la historia” ha confesado el crítico jurado.

Para Pilar Rubio, los ocho valientes han puesto toda la carne en el asador, “hoy va a haber sangre, sudor y lágrimas para conseguir esta plaza en la final” ha dicho la reina de los desafíos al calificar esta edición como la más dura.

Santiago Segura ha tirado de humor, “hay cuatro personas que ya no serán finalistas” ha ironizado el miembro del jurado. Descubre quién es el primer finalista de la sexta edición de El Desafío, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Ricardo Díaz

