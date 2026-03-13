VÍDEO INÉDITO: “¿Tú quieres que te entierren o que te incineren?”: Joaquín y su familia revelan sus deseos tras la muerte

Susana tiene claro que prefiere que la entierren antes de que “la quemen como en el infierno”. En cambio, Daniela prefiere la incineración antes que meter su cuerpo en un ataúd bajo tierra, sobre todo por el miedo: “imagínate que te entierran y revives”.

Salma se ha abstenido de participar en la conversación, mientras que Joaquín ha confesado no tenerlo claro; pero de elegir la incineración, quiere que una parte de sus cenizas se esparza por el Benito Villamarín.

Por si fuera poco, Susana ha querido ir más allá en la conversación afirmando que quiere que su cuerpo se done a la ciencia, a lo que Joaquín ha añadido, bromeando: “Como dones tu cuerpo a la ciencia se vuelven locos”.