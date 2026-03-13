Así es el 'Iron Beam', el láser de gran potencia que ha puesto en marcha Israel

Se cumplen ya dos semanas del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, y en las últimas horas se ha conocido la noticia de que un avión cisterna de EEUU se ha estrellado contra Irak mientras apoyaba la ofensiva contra Irán, y han muerto seis tripulantes.

Según ha reconocido Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire en la reserva: "Sabemos que Rusia le ha estado vendiendo misiles de corto alcance a Irán, y es posible que hayan terminado en manos de las milicias iraquíes, sin embargo, la operación en vuelo es bastante complicada. Es muy probable que haya sido un accidente, más que un ataque de las milicias".

Otra de las noticias de los últimos días pone el foco en el Estrecho de Ormuz y en la subida del precio del petróleo, ya que en los primeros cuatro días de guerra, pasó de tener un tráfico de 150 barcos al día, a menos de 10, pero, ¿Cuánto tiempo puede aguantar el mundo esta situación?, el coronel ha resuelto todas las dudas en Espejo Público.

"El mundo tiene reservas para 3 meses de petróleo"

El experto ha mandado un mensaje tranquilizador a la ciudadanía explicando que en estos momentos, "el mundo tiene reservas de petróleo para tres meses", y que hay que tener en cuenta que no se pueden "agotar del todo". Ángel ha detallado que una vez que se vuelva a abrir el Estrecho de Ormuz, "pasarán semanas hasta que puedan llegar los primeros barriles".

Así es el 'Iron Beam', lo último en defensa

Esta guerra tiene un componente extra y es la tecnología al servicio de los principales actores. Israel juega ahí con mucha ventaja, ya que han incluido una novedad importante en su defensa antiaérea: el 'Iron Beam'. Se trata de un láser de gran potencia que puede quemar la estructura de un aparato que suponga una amenaza. El impacto se produce a la velocidad de la luz, por lo que es prácticamente imposible de esquivar. Otra característica que tiene es que no requiere munición física, lo que supone un ahorro de esta guerra con respecto a Israel, y es mucho más eficiente.

Sobre el 'Iron Beam' ha sido preguntado el coronel Ángel Gómez de Ágreda en Espejo Público, quien ha afirmado que: "Se trata de un arma experimental, hay una versión más pequeña, con menos alcance, que ya está funcionando. Es la respuesta lógica a los enjambres de drones y a esas lanchas rápidas. La energía dirigida que utiliza el láser, es una forma eficiente de hacer energía dirigida, pero para eso necesitas mucha potencia. Ya se está utilizando, hay aviones militares que llevan un láser y disparan a la cabeza buscadora infrarroja".

Esta herramienta, "no busca tanto cargarse el misil", sino cargarse "los sistemas del misil", ha explicado el experto, quien cree que dentro de unos años esta tecnología "será prevalente y haya mucho", aunque por el momento "es experimental".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.