Un experto alerta de la gravedad de las "firmas manipulables" en los informes de Adif, sobre el accidente de Adamuz

Se cumplen ya dos meses del accidente de tren en Adamuz que se llevó la vida de 46 personas, y todavía no se conocen las causas exactas del siniestro. El Mundo publicaba este jueves que "La Comisión de Investigaciones de Accidentes alerta de incongruencias y fechas que no cuadran". Según el diario, "los investigadores han detectado firmas" manipulables en los informes de Adif, sobre el estado de las vías y las soldaduras. La CIAF advierte de que "hay contradicciones" en los dosieres anteriores y posteriores al siniestro.

Pero, ¿se puede confiar en la investigación de la CIAF?,Ricardo Díaz, Catedrático de Ingeniería Química y Materiales, lo analiza en Espejo Público. Según el experto: "Es gravísimo, la manipulación en la firma, según parece, ha sido un escaneo de la firma del técnico y se ha pegado en el informe. Los cambios de fecha vienen porque hay un informe, el 25 de junio de 2025, que se ha modificado el 1 de febrero de 206, es decir, después del accidente".

"Tenemos un problema porque no tenemos a qué a tenernos"

"Es verdad que Adif responsabiliza a la empresa concesionaria que es la que hacía todas estas inspecciones, pero no es menos cierto que la empresa concesionaria realiza las pruebas y entrega a Adif, esos informes. Y es Adif, la responsable de dar luz verde para que pasen por ahí. O simplemente da luz al informe que tú tienes con esa fecha, abres o no abres esa vía, entonces si ahora la empresa o el que fuere está manipulando la información, tenemos un problema serio porque no tenemos a qué atenernos", ha detallado el catedrático.

A la pregunta de Susanna Griso de si se puede confiar por lo tanto en la investigación de la CIAF, Ricardo Díaz ha subrayado que varios compañeros suyos del colegio de ingenieros de caminos, le han confirmado que la jueza "ha solicitado tres peritos independientes al colegio de ingenieros de caminos". Esto, según él, no quiere decir que "no se vaya a fiar" de la CIAF, pero desde luego, "busca la máxima independencia", algo que ya había dicho previamente la UE cuando tuvo lugar el accidente de la curva de Angrois, en el que se pedía que se retirasen "las empresas involucradas en la investigación".

Unas declaraciones que han sido contestadas por el diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, quien ha pedido que "se deje trabajar a los profesionales", ya que desde el primer día del accidente se han publicados cosas "que había que matizar" y que no eran del todo ciertas.

La diferencia cuando hay algo público y algo privado

El experto, Ricardo Díaz, ha sentenciado su discurso en Espejo Público subrayando: "Lo que sí está claro es que si hay un accidente en una planta química, yo os aseguro que la Guardia Civil lo primero que hace es incautarse de absolutamente todos los papeles, esa es la diferencia entre lo que ocurre cuando hay algo público y algo privado".

