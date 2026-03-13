Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. autoriza la compra de petróleo ruso que esté en tránsito
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
La guerra amplía su perímetro e Irak se presenta como un nuevo frente. En el norte de este país un ataque ha provocado la muerte de un soldado francés y ha dejado a múltiples heridos. Emmanuel Macron confirmaba a través de su perfil en la red social X de que "el suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".
Irán comienza a hacer daño a las fuerzas europeas en la zona, mientras que Israel asegura que ha matado al principal científico del régimen iraní y no levanta la mano sobre el Líbano donde ya se han tenido que desplazar de forma forzosa por la ofensiva unas 800 mil personas.
En la decimocuarta jornada de guerra un aluvión de misiles han caído sobre el cielo nocturno. Según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) al menos 8 personas han muerto y varias han resultado heridas en los últimos bombardeos en el país. Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana. Hizbulá también ha anunciado a lo largo de la noche nuevos ataques contra posiciones del Ejército israelí. Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.
Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron este viernes nuevos ataques sobre su territorio. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y les instó a abandonar "inmediatamente" la región o, de lo contrario, aseguró que serán "enterradas bajo los escombros".
El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue disparando directamente a los bolsillos. Tal es la situación que Estados Unidos ha anunciado que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. El objetivo es contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra . El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia. La Administración de Trump hizo hincapié en que teóricamente levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia.
Donald Trump aseguraba que la subida del precio del petróleo que ya se nota en los bolsillos traerá "mucho dinero" a su país además sigue insistiendo en que su prioridad ahora es destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero".
En la mañana de este viernes, un misil iraní ha impactado en el pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, que ha dejado una mujer herida leve, y el desalojo de decenas de personas de sus casas. Se trata del primer proyectil de Irán que impacta en una población árabe israelí durante la actual guerra con el país persa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Dos personas muertas a causa de un dron en Omán
Este viernes han fallecido dos personas tras el impacto de un dron en Omán, según ha confirmado la agencia de noticias ONA, quien ha detallado que el aparato "ha impactado en la zona industrial de Al Auhi, en Sohar", y han afirmado que los dos fallecidos son extranjeros, aunque todavía no han trascendido sus nacionalidades.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Más de 50 heridos en el norte de Israel
En la madrugada de este viernes han tenido lugar numerosos ataques desde Irán contra Israel, que han dejado a 58 personas heridas, según ha informado el servicio de emergencia israelí Magen David Adom.
De esas más de 50 personas heridas, una mujer de 34 años ha sido trasladada al hospital por una herida de metralla en su espalda, y otra joven de 17 años también está hospitalizada. El resto de heridos, tienen en su mayoría heridas provocadas por vidrio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del petróleo abre la sesión del viernes con leves caídas
A primera hora de este viernes el barril de petróleo de Brent, el de referencia en Europa, ha abierto con leves caídas del 0,33% aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril. El petróleo intermedio de Texas (WTI) también cotiza con descensos del 0,66 %, hasta los 95,1 dólares, en las operaciones previas a la apertura oficial del mercado de Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La Guardia Revolucionaria iraní avisa a las tropas de EE.UU. que si no se retiran quedarán "enterradas bajo los escombros"
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó a las tropas estadounidenses y les instó a abandonar "inmediatamente" la región o, de lo contrario, aseguró que serán "enterradas bajo los escombros". El Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó de que un avión cisterna KC-135 sufrió un accidente en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán, pero aseguró que el siniestro "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron nuevos ataques
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio. Las autoridades de Dubai también comunicaron en sus redes sociales que los escombros de una "intercepción exitosa" provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio del centro de la ciudad, sin que se hayan reportado heridos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Nueva oleada de ataques de Israel sobre Líbano
Nueva oleada de ataques de Israel contra varias zonas del Líbano a lo largo de esta pasada madrugada que es ya la decimocuarta de la guerra. Un bombardeo contra la localidad de Ain Ebel mató a tres personas, otro en Barish provocó la muerte de tres personas más. También en el sur del país, una persona murió por otro ataque en Abba y otro ataque mató a otra persona en Jnah, en el sur de Beirut.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que la subida del precio del petróleo traerá "mucho dinero"
Donald Trump aseguraba que la subida del precio del petróleo que ya se nota en los bolsillos traerá "mucho dinero" a su país además sigue insistiendo en que su prioridad ahora es destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| EE.UU. autoriza la compra de petróleo ruso en tránsito
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. El objetivo es contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra . El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia. La Administración de Trump hizo hincapié en que teóricamente levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Macron considera "inaceptable" el ataque
Emmanuel Macron ha sido quien ha comunicado la noticia de la muerte de un soldado francés. A través de un mensaje publicado en su perfil de X informaba de que "el suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak. A su familia, a sus hermanos de armas, quiero expresar todo el cariño y la solidaridad de la Nación. Varios de nuestros soldados han resultado heridos. Francia está con ellos y sus familias. Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Daesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Muere un soldado francés en Irak
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de la guerra en Irán. La guerra amplía su perímetro y en las últimas horas se ha confirmado la muerte de un soldado francés. En un ataque en el norte de Irak un soldado francés ha fallecido y seis han resultado heridos. Se encontraban en la región en misiones europeas antiterroristas.
