Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. autoriza la compra de petróleo ruso que esté en tránsito

La guerra amplía su perímetro e Irak se presenta como un nuevo frente. En el norte de este país un ataque ha provocado la muerte de un soldado francés y ha dejado a múltiples heridos. Emmanuel Macron confirmaba a través de su perfil en la red social X de que "el suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

Irán comienza a hacer daño a las fuerzas europeas en la zona, mientras que Israel asegura que ha matado al principal científico del régimen iraní y no levanta la mano sobre el Líbano donde ya se han tenido que desplazar de forma forzosa por la ofensiva unas 800 mil personas.

En la decimocuarta jornada de guerra un aluvión de misiles han caído sobre el cielo nocturno. Según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) al menos 8 personas han muerto y varias han resultado heridas en los últimos bombardeos en el país. Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana. Hizbulá también ha anunciado a lo largo de la noche nuevos ataques contra posiciones del Ejército israelí. Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron este viernes nuevos ataques sobre su territorio. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y les instó a abandonar "inmediatamente" la región o, de lo contrario, aseguró que serán "enterradas bajo los escombros".

El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue disparando directamente a los bolsillos. Tal es la situación que Estados Unidos ha anunciado que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. El objetivo es contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra . El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia. La Administración de Trump hizo hincapié en que teóricamente levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia.

Donald Trump aseguraba que la subida del precio del petróleo que ya se nota en los bolsillos traerá "mucho dinero" a su país además sigue insistiendo en que su prioridad ahora es destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero".