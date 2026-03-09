El Gobierno mantiene el "no a la guerra" mientras el PP cree que "no es tiempo de eslóganes" y sugiere rebajar el IVA de la energía

El ejecutivo mantiene su lema "no a la guerra" a pesar de que la fragata española Cristóbal Colón espera llegar a Chipre en las próximas horas, previsiblemente mañana martes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha expresado hoy su opinión, desde Soria, con respecto a la situación provocada por la guerra en Irán. Puente considera que "las consecuencias para la economía pueden ser terribles. Alguien tiene que alzar la voz contra este sinsentido". El ministro de Transportes saca pecho de la posición de España: "es un papel imprescindible, un actor que ha liderado la respuesta a esta situación"

El lema "no a la guerra" de la izquierda

La parte del Gobierno de Sumar siguen dando saltos de alegría con esta postura de La Moncloa. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desde Bruselas, ha arremetido contra el Partido Popular y Feijoo a los que acusa de llegar "tarde como siempre, porque ya tenemos todas las posibles medidas listas". Critica que Feijóo esté haciendo "seguidismo de Aznar y Ayuso, y ahora recula ante la evidencia de la ilegitimidad de esta guerra y por el giro de Meloni".

También desde Bruselas, la ministra de Juventud, Sira Rego, ha asegurado que "hemos recibido el apoyo de varios países" y trata de desmarcarse de las críticas sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre: "hay que diferenciar una misión de defensa a una cuestión que nada tiene que ver con acción bélica. España ha sido el país europeo en contra de la guerra".

Consciente de la posición minoritaria que el Gobierno de España tiene en la UE, Rego advierte de que "necesitamos que más países europeos se sumen a posición española. España ha dicho no a la guerra, no al uso de territorio español para que desplieguen aviones estadounidenses para este conflicto."

Desde Podemos van más allá. Su portavoz, Pablo Fernández, exige al Gobierno de Sánchez "el cierre de las bases de Estados Unidos en nuestro país, la salida de la OTAN o al menos un referéndum para que decida la sociedad española". Además de "evitar involucración de nuestro ejército ni para atacar ni para defender las bases de la OTAN en el Mediterráneo". Fernández ha añadido que todas estas cuestiones se deben votar en el Congreso de los Diputados para que los partidos "se retraten".

Las consecuencias económicas de la guerra en Irán

El Partido Popular tiene claro que, en estos momentos en los que la situación económica es tan inestable, "no es tiempo de eslóganes sino de propuestas". Por eso proponen bajar un 10% el IVA de la energía a todos los consumidores en plena escalada del precio del petróleo y el gas, revalorizar los salarios, especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF y también, suprimir el impuesto de generación eléctrica. Medidas, según calculan en Génova 13, que supondrían un ahorro de 75 euros al mes, casi 900 euros al año.

