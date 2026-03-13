Lo vemos
Una mujer de 70 años se juega la vida para limpiar los cristales: "La policía le advirtió, pero dice que lleva haciéndolo toda la vida"
Una vecina de Moaña monta un auténtico espectáculo cada vez que va a limpiar los cristales. Hoy, hablamos con Iria, una joven que regenta la panadería de enfrente.
Publicidad
Limpiar los cristales puede llegar a convertirse en una tarea de riesgo. Es lo que nos ha demostrado una vecina de Moaña de 70 años, que desde hace años limpia los cristales colgándose de la ventana.
Iria es una joven de 33 años que regenta una panadería enfrente de la casa de esta mujer. "A veces mis clientas se sientan a mirarla", nos cuenta.
Más Noticias
- Ana Congost vende la casa que heredó de Silvia Tortosa y anuncia que "se va a enterrar con ella"
- La ciclista Cecilia Sopeña se graba al borde de despeñarse por un acantilado: "No sabía que iba a caer tanto"
- Denuncia que la cuidadora de su padre se niega a marcharse de la casa: "Ella nunca se llegó a casar con él"
Pese a que la policía local y los vecinos le han advertido de que debe tener más cuidado, ella no parece dispuesta. "Dice que lleva haciéndolo toda la vida y que va a seguir", añade Iria. ¡No te pierdas la curiosa forma de esta mujer de mantener su casa a punto!
Publicidad