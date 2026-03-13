Antena3
Una mujer de 70 años se juega la vida para limpiar los cristales: "La policía le advirtió, pero dice que lleva haciéndolo toda la vida"

Una vecina de Moaña monta un auténtico espectáculo cada vez que va a limpiar los cristales. Hoy, hablamos con Iria, una joven que regenta la panadería de enfrente.

Limpiacristales

Limpiar los cristales puede llegar a convertirse en una tarea de riesgo. Es lo que nos ha demostrado una vecina de Moaña de 70 años, que desde hace años limpia los cristales colgándose de la ventana.

Iria es una joven de 33 años que regenta una panadería enfrente de la casa de esta mujer. "A veces mis clientas se sientan a mirarla", nos cuenta.

Pese a que la policía local y los vecinos le han advertido de que debe tener más cuidado, ella no parece dispuesta. "Dice que lleva haciéndolo toda la vida y que va a seguir", añade Iria. ¡No te pierdas la curiosa forma de esta mujer de mantener su casa a punto!

Ricardo Díaz

Un experto alerta de la gravedad de las "firmas manipulables" en los informes de Adif, sobre el accidente de Adamuz

Pilar Rubio, advierte antes de la semifinal de El Desafío: “Va a haber sangre, sudor y lágrimas para conseguir esa plaza en la final”

Susanna Griso y Federico Trillo.
Guerra Oriente Próximo

El exministro Federico Trillo asegura que Sánchez está ocultando el uso de las bases: "Los aviones se siguen usando y no se está diciendo la verdad"

'Iron Beam'
GUERRA EN IRÁN

Así es el 'Iron Beam', el láser de gran potencia que ha puesto en marcha Israel

Increíble

Trancas ha demostrado sus dotes como tarot en una desternillante sección.

Imperdible

Los intérpretes han presentado su último gran proyecto en una noche inolvidable.

"Es una auténtica belleza": Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, boquiabiertos con el 'concierto eléctrico' de Marron

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, sobre cómo es trabajar con Pedro Almodóvar: "Es muy exigente"

Desde Mario Casas, hasta Megan Montaner y Rodolfo Sancho: estos serán los próximos invitados de El Hormiguero

