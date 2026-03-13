Una mujer de 70 años se juega la vida para limpiar los cristales: "La policía le advirtió, pero dice que lleva haciéndolo toda la vida"

Limpiar los cristales puede llegar a convertirse en una tarea de riesgo. Es lo que nos ha demostrado una vecina de Moaña de 70 años, que desde hace años limpia los cristales colgándose de la ventana.

Iria es una joven de 33 años que regenta una panadería enfrente de la casa de esta mujer. "A veces mis clientas se sientan a mirarla", nos cuenta.

Pese a que la policía local y los vecinos le han advertido de que debe tener más cuidado, ella no parece dispuesta. "Dice que lleva haciéndolo toda la vida y que va a seguir", añade Iria. ¡No te pierdas la curiosa forma de esta mujer de mantener su casa a punto!