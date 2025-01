El exiliado Andrés Villavicencio, sobre la última hora en Venezuela: "Del Gobierno de España yo esperaba más"

A las 5:00 horas de la tarde hora española, 12 del mediodía en Caracas, está previsto el inicio del acto en que Nicolás Maduro pretende, de nuevo, tomar posesión como presidente de Venezuela. La incertidumbre es máximas debido los rumores de la posible presencia de Edmundo González, líder del principal partido opositor, y vencedor teórico de los últimos comicios presidenciales del pasado mes de julio.

Ante la encrucijada en la que se encuentra el país sudamericano, el venezolano y también opositorAndrés Villavicencio, ha visitado el plató de 'Espejo Público'. El joven participó en aquella cita electoral y poco después tuvo que exiliarse por hacerse con una copia de las actas electorales y hacerse viral un vídeo en el que las hacía públicas. Villavicencio ejerció como uno de los más de 90.000 testigos electorales de la oposición de Venezuela y aseguró recibir presiones e intimidaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro.

"Una victoria cada día más clara"

El periodista y colaborador del programa, Arsenio Escolar, expresaba que a juzgar por los hechos y datos filtrados, Edmundo González parece a todas luces el auténtico ganador de las polémicas elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024: "Lo cierto es que cada día vemos más evidente quien ganó las elecciones fue Edmundo González y no Maduro", decía al mismo tiempo que realizaba un llamamiento a las manifestaciones pacíficas.

La comunidad internacional, dividida

La mayoría de democracias del planeta han mostrado su apoyo al líder opositor venezolano, incluso muchas de ellas reconociendo a Edmundo González como presidente legítimo del país caribeño. España, aunque no ha reconocido a Edmundo González, no ha enviado ninguna representación a la toma de posesión, que se produce, para los colaboradores de la mesa de debate de Espejo Público en "el día frontera". El nombramiento de Maduro, de nuevo, como presidente del país, se hace sin que su Gobierno haya mostrado públicamente las actas de los comicios celebrados el último verano.

Por el contrario, países donde las garantías democráticas y los derechos no son tales, coma China, Cuba, Rusia, y algunos otros más, sí prestan apoyo a Nicolás Maduro.

Un punto de inflexión que puede marcar el futuro de Venezuela y que ha provocado la movilización de miles de personas a lo largo de todo el mundo en la víspera. La tarde-noche de este jueves, por ejemplo en Madrid se producía una concentración en favor de la trasparencia y la democracia en Venezuela. Acto al que acudía el ex presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Abascal, o el cantante venezolano Carlos Baute.

"Del Gobierno de España yo esperaba más"

Andrés Villavicencio también participó de la manifestación de Madrid. El joven abogado comenzaba lamentando que tenía esperanzas de un apoyo mayor y más claro por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aseguraba que lo decía desde el más profundo respeto dada su condición en España, donde se encuentra bajo la protección del asilo político.

Pese a que manifiesta que le gustaría que la postura del actual Gobierno español estuviera más próxima a la del expresidente Felipe González, y menos a la de José Luis Rodríguez Zapatero - ambos socialistas -, continuaba diciendo que prefiere no opinar sobre la política de España, por considerar que no como extranjero y asilado, no posee la suficiente información.

Por último, Villavicencio se mostraba tan convencido de la abrumadora victoria del candidato de su partido que realizaba la siguiente comparación: "Por ponerlo en contexto español es como que el PP hubiese obtenido el 82% de los votos en un pueblo abertzale de Vizcaya".

