España no enviará ningún representante a la toma de posesión de Maduro en Venezuela

El Gobierno no va a enviar ningún representante a la toma de posesión como presidente de Nicolás Maduro que está prevista para este viernes en Venezuela. Así lo han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El Ejecutivo no ha reconocido nunca la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya hecho públicas las actas de voto y que las que ha dado a conocer la oposición apunten a una contundente victoria de su candidato, Edmundo González.

En cuanto a España, su postura ha sido en todo momento seguir la línea común a nivel europeo que desconoce a Maduro como presidente pero no querido reconocer a Edmundo González como el presidente electo, tal y como han reclamado al Gobierno tanto el Congreso de los Diputados como el Senado. En medio de esta situación, brinda asilo político al veterano diplomático, candidato de la oposición ante el impedimento de María Machado de concurrir, quien ha expuesto su voluntad de estar en Venezuela para tomar posesión este viernes.

El pasado 8 de septiembre, Edmundo González salió de Caracas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española tras haber estado durante varios días refugiado en la residencia del embajador español. En los últimos días, ha llevado a cabo una gira por varios países iberoamericanos, comenzando por Argentina, que le ha llevado también a Estados Unidos, y que terminará en Panamá, desde donde tendría intención de volar a Venezuela. Ya el pasado 20 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo que "tiene total libertad de desplazamiento para poder entrevistarse con quien desee", justo cuando anunció que ya se le había concedido el asilo.

El Gobierno ha mantenido en todo momento que el reconocimiento del candidato opositor no resolvería la situación en el terreno, sino que lo necesario es apoyar y contribuir a que pueda darse una solución pactada entre los venezolanos y una transición pacífica hacia la democracia.

Con la ausencia de un representante español este viernes, el Ejecutivo pone de manifiesto su no reconocimiento de Maduro como presidente, pero por ahora no se va a llevar a cabo el cierre de la Embajada en Caracas.

En cuanto a esa voluntad de mantener abierta la legación diplomática al margen de las circunstancias políticas, el Consejo de Ministros nombró a principios de diciembre al diplomático Álvaro Albacete como nuevo embajador, quien presentó cartas credenciales ante el propio Maduro para poder ejercer como represante de los intereses de España el pasado 23 de diciembre.

una "gran reforma constitucional" a partir de la toma de posesión

El presidente de Venezuela ha asegurado que una de sus primeras medidas a partir del viernes, cuando está decidido a tomar posesión para un nuevo mandato, será la de impulsar "una gran reforma constitucional" con el fin de definir el rumbo venezolano para los próximos 30 años.

"Anuncio que el 10 de enero, luego de haber hecho el juramento obligatorio constitucional ante la Asamblea Nacional, el primer decreto que firmaré será constituyendo una amplia comisión nacional e internacional para ir a una gran reforma constitucional, con debate y diálogo de todos los sectores políticos, sociales, culturales y económicos del país", ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com