Venezuela pegará carteles de 'se busca' contra expresidentes latinoamericanos

El Ejército y la Policía de Venezuela distribuirán carteles de 'se busca' contra siete expresidentes latinoamericanos por todo el país. Estos mandatarios expresaron su intención de acompañar al excandidato opositor Edmundo González a la investidura que se celebrará este viernes 10 de enero.

Se trata de una exigencia del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, al acusarlos de pretender "atentar" contra Venezuela. Nicolás Maduro asegura que tomará posesión del cargo para un tercer sexenio en el poder tras la investidura.

El anuncio llega después de que la Asamblea Nacional declarara este martes 'persona non grata' a nueve expresidentes latinoamericanos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre los que se incluyen también a Jorge Quiroga (Bolivia) y Laura Chinchilla (Costa Rica), por unas "nefastas e injerencistas declaraciones".

Tanto Maduro como Edmundo González aseguran que serán investidos. Mientras, el líder opositor y quienes le acompañen se arriesgan a ser detenidos. "Si deciden violar el espacio aéreo, estarían corriendo un gravísimo riesgo. Les recomiendo que no se pongan a inventar, de todas maneras aquí les tendremos un recibimiento que se merece a cualquier invasor que trate de poner un pie en Venezuela, o que viole el espacio aéreo", señaló Diosdado Cabello ante la cadena Telesur.

Cartes de 'se busca' por toda Venezuela

El régimen chavista ha anunciado que se pegarán en las calles carteles con 'se busca' por "invasor" y ha ordenado a las Fuerzas Armadas distribuirlos "por todas las calles, puertos y aeropuertos" porque son "unos delincuentes".

Los carteles van contra los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Jamil Mahuad (Ecuador), acusados de "conspiración y complicidad en actos terroristas, así como de atentar contra la paz de Venezuela".

"¿Cómo es eso que van ustedes a entrar a un país que nadie los ha invitado? Miren, ustedes no entran a Venezuela por una sola razón: no nos da la gana que entren a Venezuela, porque este país es un país soberano, este es un país independiente", expresó Cabello. "Ahora, si ustedes quieren venir, aquí los estamos esperando, con mucho gusto los estamos esperando, después no se estén quejando", añade.

Tensión previa a la investidura

El objetivo de colgar los carteles de 'se busca' por todo el país latinoamericano es el de "amedrentar" a los opositores. Nicolás Maduro militariza al país y tratará de boicotear la manifestación opositora, una oposición que quiere demostrar su fuerza.

Venezuela vivirá este viernes el arranque de un nuevo mandato presidencial en la que dos figuras se disputan la legitimidad del cargo. El actual presidente, Nicolás Maduro, insiste en su desafío de tomar posesión pese a que el chavismo aún no ha publicado las actas que avalan su teórica victoria, mientras que el opositor Edmundo González se agarra al consenso internacional para abanderar una nueva era.

Tras las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro como vencedor, con más del 51% de los votos, frente al 43% que le atribuyó a González. La oposición aseguró que se trataba de un fraude y aseguraron que las actas oficiales acreditaban una clara victoria de su candidato.

Edmundo González prometió ya desde España volver a Venezuela para tomar posesión del cargo el 10 de enero y ha pasado estos días viajando por Estados Unidos y América Latina

