"Evitaría los triunfalismos porque esto puede alargarse": el filósofo Freire cuestiona el lenguaje del Gobierno sobre los campamentos

Han pasado 21 días desde la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos a la costa de Ceuta. Durante este tiempo, alrededor de 4.000 personas, principalmente subsaharianos y magrebíes, se habían instalado en la playa del Trampolín, donde habían construido chozas y se encontraban hacinadas.

A las 7:20 horas de este jueves, la Policía ha irrumpido en la zona para proceder al desalojo y trasladar a los migrantes a los campamentos temporales de acogida que se están habilitando en distintos puntos de la ciudad. En total, estos centros tienen una capacidad aproximada de 1.800 personas.

"Lo bueno se hace esperar"

El escritor y filósofo Jorge Freire ha valorado el desalojo con ironía y ha señalado que se produce 21 días después de la llegada masiva: "Lo bueno se hace esperar".

Freire considera que los medios de comunicación suelen prestar especial atención a acontecimientos noticiables, como la llegada masiva de migrantes, pero sostiene que hay otros elementos que pueden adquirir una relevancia mayor con el paso del tiempo: las colchonetas, el hacinamiento o la aparición de campamentos.

En este sentido, ha advertido de que "es el momento en el que lo provisional puede volverse estable". A su juicio, la evolución de estos asentamientos y de los dispositivos de acogida podría terminar teniendo más importancia que el propio acontecimiento inicial.

El lenguaje del Gobierno

El filósofo también ha puesto el foco en el lenguaje empleado por el Gobierno para referirse a los nuevos espacios de acogida. Freire, que concede especial importancia al uso de las palabras, ha llamado la atención sobre expresiones como "dispositivos humanitarios provisionales" y "emplazamientos de acogida temporal".

La "machaconería" con la que, según ha señalado, se insiste en los conceptos de provisionalidad y temporalidad le hace pensar en la posibilidad de que una situación inicialmente concebida como temporal pueda terminar cronificándose, aunque ha expresado su deseo de que no sea así.

Freire considera que este tipo de discursos pueden acabar calando en la sociedad y ha apelado a evitar los triunfalismos. La situación, ha advertido: "podría prolongarse durante más tiempo del que se espera".

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