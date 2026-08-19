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Enfrentamiento en plató por la situación de los menores migrantes en Ceuta: "No les trates como si vinieran de familias europeas"

El debate sobre la devolución de menores marroquíes llegados a Ceuta ha vuelto a colarse en televisión. El plató de Espejo Público ha vivido un intenso rifirrafe entre la escritora Ana Iris Simón, la abogada Paloma Zorrilla y la periodista Gema López.

Fuerte enfrentamiento en plató por los menores marroquíes en Ceuta

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Sofía Avendaño
Publicado:

A raíz de la información publicada por El Español bajo el titular 'Bruselas avala que España devuelva a todos los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos menores', la discusión ha girado en torno a cómo interpreta la Unión Europea la Directiva de Retorno y al equilibrio entre el interés superior del menor y las políticas migratorias.

Ana Iris Simón carga contra la interpretación de Bruselas

Ana Iris Simón ha sido una de las voces más críticas con la lectura que se estaba haciendo del pronunciamiento europeo. La escritora sostiene que la posición de Bruselas "es una vergüenza" y recuerda que la Directiva de Retorno de 2008 establece que, antes de adoptar una decisión de retorno sobre un menor no acompañado, debe garantizarse una evaluación de su interés superior y la intervención de los servicios competentes.

"Bruselas está haciendo una pantomima. Ni estoy ni dejo de estar", afirma, para añadir que el procedimiento sigue sujeto a garantías jurídicas porque "no somos Marruecos" y que no se puede devolver a menores sin respetar sus derechos.

"El interés del menor es estar con su familia"

Frente a esa postura, la abogada Paloma Zorrilla defiende que el interés superior del menor pasa precisamente por reunirse con su familia en Marruecos.

"Tenemos que proteger a nuestros menores", sostuvo durante el debate, antes de cuestionar el gasto público destinado a la atención de menores extranjeros no acompañados.

El intercambio ha subido de tono cuando Zorrilla ha afirmado que muchas familias españolas no pueden asumir determinados gastos para sus propios hijos y lanzó una frase que generó una inmediata reacción en el plató: "Pues lleváoslos a vuestra casa".

El choque con Gema López

Por su parte, Gema López ha intervenido para matizar la comparación entre estos menores y niños procedentes de entornos familiares estables.

"No trates a estos menores como si vinieran de familias europeas", le ha respondido a la abogada, al señalar que muchos de ellos viven situaciones de desarraigo y abandono familiar.

"El que acoge a uno de estos pequeños me acoge a mí"

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Ana Iris Simón ha apelado a la tradición cristiana para defender la acogida de los menores.

"Las familias españolas contribuyentes son católicas", dijo, antes de citar un pasaje del Evangelio: "El que acoge a uno de estos pequeños me acoge a mí".

Zorrilla ha respondido reivindicando la prioridad de atender "primero a nuestra familia y después al vecino" y ha sostenido que la solución para Ceuta pasa por "agilizar los trámites" para que los menores regresen a Marruecos "cuanto antes y en buenas condiciones".

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