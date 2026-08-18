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Crisis Migratoria

El Gobierno considera ampliar los nuevos centros para acoger a migrantes en Ceuta de 1.500 a 4.000 plazas

Tras 20 días de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, Saiz ha afirmado no saber cuántos migrantes permanecen exactamente en las calles de Ceuta.

Elma Saiz Consejo Ministros

Elma Saiz Consejo Ministros Europa Press

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Alejandro Lorente
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha indicado que las 1.500 nuevas plazas que se habilitarán en los centros provisionales de atención a los inmigrantes en Ceuta podrían ampliarse a 4.000. La ministra también ha señalado que este dispositivo debería ser suficiente para afrontar "una situación temporal y extraordinaria".

Saiz ha revelado este martes que considera esta opción en Cadena Ser tras ser preguntada por si la nueva infraestructura podría alcanzar 4.000 plazas. "Efectivamente", ha respondido la ministra, aunque ha concretado que no quería "poner un techo", ha señalado que "en total pueden dar cabida a más plazas".

Asimismo, Saiz ha admitido no saber cuántos migrantes, tanto adultos como menores, siguen en Ceuta, aunque sí ha explicado se están repartiendo alrededor de 4.000 kits alimentarios cada día.

La ministra informó este lunes sobre los nuevos centros de atención a migrantes en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España.

El anuncio del dispositivo llegó tras un acuerdo del Gobierno de España con el la ciudad de Ceuta para determinar su ubicación. Estos centros se han establecido para atender en primera instancia a los migrantes que todavía siguen durmiendo en las calles y playas de Ceuta tras la entrada masiva de cerca de 80.000 migrantes el 30 de julio.

Saiz reafirma el carácter "temporal" de estos centros

En declaraciones a la emisora, la ministra Saiz ha subrayado el carácter "temporal" y "extraordinario" del despliegue de estas instalaciones, ante el temor de la población ceutí de que estos espacios nuevos se conviertan en centros permanentes y que, con ellos, se amplíe la capacidad de la ciudad para albergar a migrantes.

Respecto a cómo se va a escoger a los 1.500 migrantes que van ocupar las nuevas plazas, ha respondido que se "va a ir viendo", pero señala que "no es lo mismo una mujer o una mujer con menores", si bien ha destacado que "lo importante es la atención absolutamente individualizada".

Respecto a quién va a prestar esa atención, la ministra ha valorado la "importante labor" que están realizando entidade como Cruz Roja o Accem o CEAR, con las que tiene previsto reunirse este martes, además de asociaciones vecinales. La ministra ha afirmado también que se "pone en la piel de muchos ciudadanos ceutíes" que han criticado la ausencia del Gobierno.

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