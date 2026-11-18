El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya tiene todos sus detalles preparados. El debate comenzará mañana a las 22:00 horas y estará dividido en cinco bloques temáticos, con intervenciones de ocho minutos para cada candidato, con las posiciones y el orden de palabra se han decidido por sorteo.

Los dos se sentarán frente a frente en una mesa de dos metros y medio. Feijóo ocupará la derecha y Sánchez, la izquierda. El líder popular abrirá el debate y el presidente del Gobierno tendrá la última palabra antes de la despedida de la moderadora, María Casado.

Cinco bloques y control del tiempo

El encuentro comenzará con una valoración de la legislatura, para la que cada candidato dispondrá de un minuto y medio. Después llegarán los cinco bloques, de dieciséis minutos cada uno, repartidos a partes iguales. Árbitros de la Federación de Baloncesto supervisarán los tiempos.

Habrá dos pausas publicitarias de tres minutos, después del segundo y del cuarto bloque. Durante esos descansos podrán recibir a un asesor y retocarse el maquillaje, pero no utilizar dispositivos electrónicos. Tampoco podrán consultar sus teléfonos durante el debate.

Los candidatos preparan la cita

Sánchez y Feijóo han reservado buena parte de esta jornada previa para preparar sus intervenciones. El candidato lo ha hecho en Moncloa y el líder del PP, en Génova. Ambos equipos afrontan con expectación una cita clave de la campaña. Desde el PSOE aseguran que Sánchez lleva tiempo preparados los datos, mientras que en el PP consideran que toda la presión recae en esta ocasión sobre el candidato socialista.

Más de 200 personas en el dispositivo

La retransmisión contará con más de 200 personas acreditadas. Feijóo llegará a las ocho y media y Sánchez, quince minutos después. Ambos seguirán el mismo recorrido antes de entrar al plató a las nueve y media.

El debate está previsto que termine a las once y cuarenta y cinco minutos de la noche. Después, dos portavoces realizarán una valoración sin preguntas.

El encuentro podrá seguirse en Antena 3, con un especial informativo desde las nueve de la noche y un postdebate para analizarlo.