El escritor Arturo Pérez-Reverte ha visitado el plató de El Hormiguero para presentar su última novela, protagonizada por un joven de 16 años indignado con la vida. Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado directamente si acudirá a votar en las próximas elecciones, a lo que el académico ha respondido esquivando la cuestión con ironía: "¿Tienes más preguntas? Tengo 75 años".

A continuación, el presentador ha trasladado el debate a la ficción preguntándole a quién votaría el adolescente enfadado de su libro si tuviera edad para hacerlo. Aclarando en todo momento que hablaba como novelista y no como analista político, Pérez-Reverte ha reflexionado sobre el auge de la derecha entre los menores de 40 años recurriendo a una metáfora familiar para diferenciar a los principales líderes: "Feijóo, que es el PP, es como el padre aburrido que te da el sermón", mientras que "Abascal es el tío golfo, el tío que no es fiable, que te da tabaco, que te deja conducir el coche, que te lleva a tomar una copa...".

Para rematar su comparación sobre el tirón que tiene ahora Vox entre el público joven, el escritor ha descrito al partido como "el PP con cuatro copas", señalando que, a su juicio, su líder "no tiene solidez social" para gestionar el día a día y que desde la formación "dicen cosas que el PP no se atreve a decir y prometen cosas que saben que no podrán cumplir".