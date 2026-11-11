Esperanza Aguirre, sobre la huelga general: "Si ya lo dijo María Jesús Montero, todo es contra la oposición"

La primera huelga general en España en 14 años ha arrancado este miércoles con un seguimiento desigual y numerosas incidencias en distintos puntos del país. Los piquetes informativos han provocado cortes de carreteras, retenciones kilométricas y dificultades de acceso a polígonos industriales y grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La jornada también ha dejado enfrentamientos con la Policía, varias detenciones y manifestantes heridos, mientras sindicatos y empresarios ofrecen valoraciones muy diferentes sobre el alcance de la movilización.

El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, ha señalado que los primeros datos del turno de noche reflejan una mayor participación en las zonas de costa y un seguimiento inferior en el interior.

Esperanza Aguirre ha querido hacer balance de la huelga general y Susanna Griso le ha preguntado sobre cómo está viviendo la jornada de huelga y contra quién es: "Si lo dijo Montero, contra la oposición. Además acabo de escuchar a la del Sindicato de Inquilinas diciendo 'el pueblo quiere', es decir, ella representa al pueblo".

También ha destacado que a los sindicatos no les importa nada el pueblo y ha recalcado que el 29 de noviembre el Gobierno debe de cambiar tras 8 años sin solucionar el problema de la vivienda: "Sólo ha empeorado, hay que cambiar la política de vivienda que ha sido una catástrofe", destaca Esperanza.

Crítica con el PSOE

"La construcción de vivienda que permitieron, no han hecho ninguna, España es un país que solo tiene construido el 10% del territorio, por lo que los suelos libres que no estén protegidos, tienen que cambiarse a viviendas. Resulta que el PSOE lleva 8 años y no lo han hecho", detalla la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobre uno de los reclamos en esta huelga general.

Aguirre se pregunta: "¿Si tanto hablan, por qué no han construido ninguna? Yo cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid hicimos 100.000 viviendas para que los jóvenes tuvieran el alquiler con opción a compra", finaliza.

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