Esperanza Aguirre (PP) apoya que Milei llame "dictador" a Pedro Sánchez: "Yo aplaudí sin parar porque lo pienso"

La visita a España del presidente de Argentina, Javier Milei, no ha estado exenta de polémica y las reacciones han sido diversas. Durante el desayuno que mantuvo en el Gran Casino de Madrid, el líder argentino llamó a Pedro Sánchez "tirano y dictador".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre, estuvo presente en el acto y ha contado hoy cómo reaccionó ante estas palabras.

"Yo aplaudí sin parar", afirmaba. Aunque reconocía que no le gustaban las formas de Milei, aseguraba que tampoco le gustaba que Sánchez llamara "corrupta" a Isabel Díaz Ayuso desde la tribuna de oradores, "sabiendo que no le puede contestar". De hecho, consideraba esto último "mucho peor".

Asimismo, contaba que durante el acto compartió con un amigo argentino su reflexión sobre cómo las formas de Milei "escandalizan" en España. Según relataba, su amigo le respondió: "En Argentina, si no tuviera esas formas, jamás habría llegado a la presidencia".

"Milei es un modelo para todos"

Por ello, Aguirre considera que, más allá de su manera de expresarse, hay que fijarse en el fondo de las políticas que está llevando a cabo el presidente argentino. "Desde mi punto de vista, es importantísimo y es un modelo para todos", afirmaba, ensalzando la gestión de Milei.

Susanna Griso le preguntaba entonces por el término "dictador", que el mandatario argentino había utilizado para referirse a Pedro Sánchez. "Por supuesto que aplaudí porque es lo que pienso, que es un dictador", respondía Aguirre con seguridad.

Ante la discrepancia de Afra Blanco, que se mostraba completamente en desacuerdo con sus palabras, la expresidenta madrileña citaba las críticas del expresidente socialista Felipe González a Sánchez. En ellas, González calificaba de "antidemocrático" enviar decretos sobre vivienda a la Diputación Permanente. "No solo yo lo pienso", señalaba Aguirre.

"Eso es antidemocrático, es totalitario y dictatorial, es un insulto a la democracia, eso es lo que ha hecho", concluía, sobre el presidente del Gobierno.

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