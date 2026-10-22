Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Única

Disfruta de la entrevista completa de Paco González en El Hormiguero

Paco González ha sido el último invitado de la semana de El Hormiguero y nos ha regalado una entrevista sincera y llena de momentos emotivos.

Disfruta de la entrevista completa de Paco González en El Hormiguero

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha despedido otra semana de éxito con la visita de un grande de la comunicación de nuestro país. Paco González se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa carrera y recordar algunos de los momentos más destacados de su vida.

Durante la entrevista, inevitablemente ha recordado a su compañero y gran amigo Pepe Domingo Castaño. Con él compartió innumerables momentos y su fallecimiento hace ya tes años le afectó especialmente.

El periodista deportivo ha recordado cómo vivió las semanas posteriores a la pérdida de su gran amigo y nos ha confesado que, si él siguiera vivo, seguramente no se plantease dejar la radio. La dupla que formó con él durante años dejó huella.

muerte pepe

Paco González también ha recordado cómo fue para él narrar el gol de Iniesta en el mundial y nos ha contado cómo es ahora para él un domingo sin trabajar. ¡Revive su entrevista completa en El Hormiguero dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

completa

Disfruta de la entrevista completa de Paco González en El Hormiguero

¡Hipnótico! Marron sorprende a Paco González con la fluorescencia de la naturaleza

¡Hipnótico! Marron sorprende a Paco González con la fluorescencia de la naturaleza

muerte pepe

"No tuve fuerzas para hacerlo": así vivió Paco González la vuelta a la radio tras la muerte de su compañero Pepe Domingo

invitados
Bienvenidos

Desde Juan Jesús Vivas, hasta Dani Martín: conoce a los próximos invitados en El Hormiguero

El gesto de orgullo de David en AlaZ: roza el bote de Pasapalabra y sentencia ante Moisés
AlaZ | 22 de octubre

El gesto de orgullo de David en AlaZ: roza el bote de Pasapalabra y sentencia ante Moisés

“Un abrazo y perdón”: el motivo por el que Pablo Ojeda se disculpa con Camela
Mejores momentos | 22 de octubre

“Un abrazo y perdón”: el motivo por el que Pablo Ojeda se disculpa con Camela

El nutricionista se ha gustado cantando ‘Cuando zarpa el amor’ a pesar de que el tono le quedaba bastante agudo.

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP
Mejores momentos | 22 de octubre

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

Canasta tras canasta, la leyenda del baloncesto ha firmado una actuación perfecta en la prueba y ha terminado con 28 segundos y con todo el plató coreando su nombre.

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

Enrique Anaut

Enrique Anaut, concursante de Operación Triunfo, se suma a la denuncia de Rosa López: "La gratitud debe ser equivalente a lo que recibes"

Roca Rey

La Policía abre una investigación tras la fiesta de cumpleaños de Roca Rey en Gerena (Sevilla)

Publicidad