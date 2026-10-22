Disfruta de la entrevista completa de Paco González en El Hormiguero

El Hormiguero ha despedido otra semana de éxito con la visita de un grande de la comunicación de nuestro país. Paco González se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa carrera y recordar algunos de los momentos más destacados de su vida.

Durante la entrevista, inevitablemente ha recordado a su compañero y gran amigo Pepe Domingo Castaño. Con él compartió innumerables momentos y su fallecimiento hace ya tes años le afectó especialmente.

El periodista deportivo ha recordado cómo vivió las semanas posteriores a la pérdida de su gran amigo y nos ha confesado que, si él siguiera vivo, seguramente no se plantease dejar la radio. La dupla que formó con él durante años dejó huella.

Paco González también ha recordado cómo fue para él narrar el gol de Iniesta en el mundial y nos ha contado cómo es ahora para él un domingo sin trabajar. ¡Revive su entrevista completa en El Hormiguero dándole al play al vídeo de arriba!