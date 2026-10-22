Un nuevo asalto entre Pedro Sánchez y Javier Milei: "Esto al PSOE le viene de vicio para remover a sus votantes"

"En los últimos años, España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y de la falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez". Estas fueron las palabras del presidente argentino, Javier Milei, durante su visita a España el pasado miércoles. Con ellas, cargó duramente contra el presidente del Gobierno español.

Sin embargo, el PSOE tampoco pasó desapercibido durante esta visita. Los socialistas aprovecharon la ocasión para lanzar un nuevo mensaje político. La sede central del partido amaneció con una llamativa lona de bienvenida dirigida a Milei, en la que se podía leer: "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España".

Ante este gesto, el periodista Javier Caraballo consideró que los socialistas "estaban esperándole". "Eso no se hace en un día", señaló, en referencia a los preparativos de la campaña del PSOE, tanto con la pancarta desplegada en su sede como con los mensajes publicados en redes sociales con motivo de la visita del mandatario argentino.

"A Milei no le han querido ver ni los suyos"

Este cruce de reproches, al que se sumaron otros mensajes posteriores en redes sociales, puede interpretarse como un nuevo asalto entre ambos presidentes. Todo ello se produce con las elecciones generales españolas en el horizonte. No es la primera vez que sus enfrentamientos generan tensión. En una ocasión anterior, las críticas de Milei se dirigieron contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, lo que llevó al presidente del Gobierno a llamar a consultas al embajador español en Argentina. ¿Por qué no ha repetido ahora esa decisión?

Para Chema Crespo, director general de 'Público.es', la explicación está en la forma de afrontar las relaciones con un dirigente como Milei. "Cuando tratas con una persona de estas características, la solvencia de un Estado democrático y constitucional en el que las cosas funcionan dice: 'Se marchará, hay que convivir con él'", explicó.

Crespo también sostuvo que, salvo Isabel Díaz Ayuso, Milei no ha contado con el respaldo presencial de otros dirigentes políticos españoles durante su visita. En este sentido, destacó la ausencia de Santiago Abascal, líder de Vox, pese a la relación de amistad que ambos han mostrado en anteriores ocasiones. "No le han querido ver ni los suyos", decía.

"Este señor que vomita bazofia está fuera de sitio aquí"

Por su parte, la periodista y colaboradora Elisa Beni comentaba que "la respuesta de Sánchez nunca tiene que ver con el Estado sino con estrategias propias". "Lo de Begoña le vino fenomenal para retirar a un embajador y ahora esto le viene de vicio para remover a sus votantes", afirmó.

"Milei dice verdades"

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, consideró que "lo cierto es que Milei dice verdades", aunque matizó que no compartía su calificativo de "dictador" dirigido a Sánchez. Marhuenda reconoció que el estilo del presidente argentino no le gusta, pero cuestionó la reacción de los socialistas: "Un partido que tiene a Óscar Puente no puede ir de tan estupendo".

Caraballo, por su parte, criticó duramente las declaraciones del mandatario argentino. "Este señor que vomita bazofia está fuera de sitio aquí", afirmó. No obstante, insistió en que los enfrentamientos entre ambos dirigentes no deberían trasladarse a las relaciones entre los dos países. "Las relaciones diplomáticas no se construyen porque se peleen dos políticos", recordó.

Abascal se ausenta en la fotografía con Milei

La ausencia de Santiago Abascal durante la visita de Milei también generó comentarios. Rocío de Meer, portavoz de Vox en materia de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, justificó que el líder de su partido no recibiera personalmente al presidente argentino en Madrid, pese a la buena relación que mantienen.

"Todo el mundo sabe que Milei y Abascal son amigos y Santiago estaba pateando las calles, como solemos estar los cargos de Vox siempre", aseguró.

"Todo el mundo sabe que Milei y Abascal son amigos"

De Meer también restó importancia a los insultos de Milei contra Sánchez y defendió que no le afectaban. "Que insulten a un tipo que ha contratado a unos sicarios para matar a una jueza, a lo mejor hay gente a la que le molesta, a mí me da igual", afirmó.

Ante estas declaraciones, la presentadora Susanna Griso le recordó que el caso de la jueza Biedma al que hacía referencia continuaba bajo investigación.

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