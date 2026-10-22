Un muerto en Francia por el virus Shamonda, detectado por primera vez en humanos

Las autoridades sanitarias francesas han confirmado la primera infección humana documentada por el virus shamonda, un patógeno conocido hasta ahora por afectar principalmente al ganado y que no se consideraba transmisible a las personas. El caso corresponde a un hombre que sufría una inmunodepresión severa y que falleció a comienzos de octubre en un hospital de Lyon, en el sureste de Francia.

El anuncio ha sido realizado este jueves mediante un comunicado conjunto de los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura, que han puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la infección y determinar su posible relación con la muerte del paciente.

Pese a tratarse de un hallazgo inédito, las autoridades han querido transmitir tranquilidad y han señalado que, con los conocimientos científicos disponibles, "no se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general".

Un paciente con inmunodepresión severa

El hombre, cuya edad e identidad no han sido facilitadas, se encontraba ingresado en los Hospicios Civiles de Lyon debido a una patología grave que había debilitado considerablemente su sistema inmunitario. Durante su hospitalización desarrolló complicaciones cerebrales que los especialistas consideran "muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda".

No obstante, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva que el virus fuera la causa directa del fallecimiento. Los investigadores continúan estudiando el caso para determinar cómo se produjo la infección y qué papel pudo desempeñar el patógeno en el deterioro de su estado de salud.

Los ministerios franceses han insistido en que se trata de "un caso excepcional", dadas las condiciones médicas previas del paciente, y han recordado que hasta ahora no existían infecciones humanas documentadas por este virus.

¿Qué es el virus shamonda y cómo se transmite?

El virus shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se trata de un patógeno que afecta principalmente al ganado bovino y cuya transmisión está asociada a pequeños insectos conocidos como Culicoides, unos dípteros de tamaño reducido que se alimentan de sangre.

Durante décadas, el virus se había estudiado fundamentalmente en el ámbito veterinario, ya que no se habían documentado infecciones en seres humanos. Sin embargo, durante el pasado verano se detectó su circulación por primera vez en diferentes puntos de Europa, entre ellos Francia.

La aparición de este caso supone, por tanto, un hallazgo relevante para la vigilancia epidemiológica, aunque no significa que el virus tenga capacidad demostrada para propagarse entre personas.

La principal hipótesis: una picadura

Los investigadores franceses consideran que la explicación más probable es que el paciente contrajera la infección a través de la picadura de un insecto en el este del país, una región donde ya se había detectado la circulación del virus durante la primavera y el verano.

Esta hipótesis todavía debe ser confirmada mediante las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas que están llevando a cabo los especialistas. En ellas participan expertos en salud humana, sanidad animal y medioambiente, con el objetivo de comprender mejor las circunstancias de la infección.

Las autoridades también están tratando de determinar si la inmunodepresión severa del paciente pudo favorecer la aparición de complicaciones especialmente graves, dado que no existen antecedentes documentados de infecciones humanas que permitan establecer cómo se comporta habitualmente el virus en las personas.

Francia informa a la OMS y a las autoridades sanitarias europeas

Ante la excepcionalidad del caso, Francia ha comunicado oficialmente la detección a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

El objetivo es compartir la información disponible con los organismos internacionales y facilitar el seguimiento epidemiológico de un virus que hasta ahora se consideraba exclusivamente de interés veterinario.

Por el momento, las autoridades francesas no han anunciado medidas extraordinarias para la población y mantienen que no se ha identificado un riesgo sanitario general; la investigación continúa abierta para esclarecer la relación entre la infección y la muerte del paciente.