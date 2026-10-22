Katrín Ortega, la alcaldesa malagueña que abandona el PSOE: "Mi marca personal es más importante que cualquier sigla nacional"

La alcaldesa de Parauta (Málaga), Katrín Ortega, ha abandonado el PSOE tras siete años al frente del Ayuntamiento bajo las siglas socialistas. Parauta es un municipio de apenas 350 habitantes y Ortega fue la candidata más votada de todos los partidos.

Hoy ha hablado ante nuestras cámaras y ha reconocido sentirse "sorprendida" por la repercusión de su decisión: "Ni esperaba ni quería que generara tanta expectación". "Necesitaba hacerlo ya porque quedan siete meses para las municipales", ha explicado, al señalar que necesita tiempo para crear su propia formación política.

"Ves cosas que no te gustan y con las que no estás de acuerdo"

Ortega no ha querido señalar un motivo concreto para su salida y ha atribuido su decisión al "desgaste". "Ves cosas que no te gustan y con las que no estás totalmente de acuerdo", ha comentado en referencia a su distanciamiento del PSOE.

Preguntada por si su decisión está relacionada con algún gesto del presidente del Gobierno o del propio partido, ha explicado que lleva queriendo dar este paso desde hace un año. "Ni yo quiero que se ataque a nadie ni que se presione a nadie", ha insistido, después de explicar que en numerosas ocasiones le han pedido que dé detalles sobre los motivos de su decisión.

"No es una decisión mía, sino de mis concejales, de mis afiliados, de mis compañeros", ha afirmado. La alcaldesa ha explicado que llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esta idea. Ahora, niega que abandonar el PSOE haya sido un error, aunque ha admitido que le daba miedo tomar la decisión y después cambiar de opinión.

Ortega también ha señalado que quedándose los resultados de las elecciones generales no le habrían afectado. "Mi marca personal para mí es más importante que cualquier sigla nacional ahora mismo, y no lo digo yo, lo dicen mis resultados", ha afirmado.

"Los propios socialistas se vienen abajo"

Sin embargo, considera que la marca del PSOE sí ha tenido consecuencias negativas, incluso en el ámbito familiar. Según ha relatado, su hija adolescente llegó a recibir increpaciones en el instituto por quién era su madre y por el partido al que pertenecía. "Yo puedo decir lo que he vivido, lo que siento y lo que sufro", ha lamentado cuando Susanna Griso le ha preguntado si esta situación se remonta a la etapa de Sánchez o si ya ocurría anteriormente.

Por último, ha asegurado que percibe un deterioro del Partido Socialista tanto en Andalucía como en el conjunto de España. De hecho, sostiene que incluso los propios socialistas "se decaen, se vienen abajo y se ve en el ánimo de la gente y en el ambiente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.