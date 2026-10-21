El empresario Javier Sanz se niega a alquilar sus inmuebles hasta después de las elecciones: "La rentabilidad es irrisoria"

El empresario Javi Sanz se niega a alquilar uno de los pisos que acaba de adquirir después de los dos decretos de vivienda que ha puesto sobre la mesa el PSOE. Cree que en este momento para los propietarios existe una gran inseguridad jurídica y los cambios constantes de normativa no ayudan a animarse a alquilar vivienda. Espera que las elecciones traigan un cambio político y mientras tanto su decisión es la de permanecer a la espera.

Su última adquisición fue un piso inhabitable por el que pagó hasta 300.000 euros de reforma y ahora no quiere arriesgarse. No comparte la idea que pone la mesa el decreto: no poder recuperar un piso si hay impagos ni ejecutar una subida del precio del alquiler. "Ahora con los precios actuales de la vivienda que están tan elevados por la falta de oferta las rentabilidad a la hora de alquilar es irrisoria".

"Intento diversificar el patrimonio que he ganado lícitamente"

Sanz explica la gran cantidad de gastos a los que tiene que hacer frente como propietario de sus inmuebles. "Se pagan intereses de las hipotecas, impuestos, el IBI, la comunidad, o los gastos que provoca un inquilino que provoca desperfectos. No es un negocio como tal, intento diversificar un patrimonio que me he ganado lícitamente". Considera que la nueva normativa de vivienda que ha propuesta el Ejecutivo va a contraer el mercado del alquiler porque muchos propietarios si no se les protege valorarán dejar su casa cerrada.

Cuando alquile su vivienda este empresario tiene claro que lo hará con unas mínimas garantías. Pedirá un contrato de trabajo y espera que sea alguien que aparentemente le dé buena impresión. Le gustaría saber hasta si tiene antecedentes penales, "pero eso no es posible", matiza. Con el panorama actual entiende que crezcan las empresas que se dedican a alquilar con seguros.

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