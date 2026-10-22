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¡Hipnótico! Marron sorprende a Paco González con la fluorescencia de la naturaleza

Marron ha vuelto a sorprendernos con su sección en El Hormiguero demostrando lo que puede producir la esculina cuando apagamos la luz.

¡Hipnótico! Marron sorprende a Paco González con la fluorescencia de la naturaleza

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Patri Bea
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Después de la emotiva entrevista de Pablo Motos a Paco González en la que el periodista deportivo ha recordado a su compañero Pepe Domingo Castaño, Marron ha llegado a plató para sorprendernos con una nueva ciencia para despedir la semana.

En esta ocasión, el colaborador del programa ha querido jugar con la fluorescencia de la naturaleza. Con un trozo de tallo de castaño de Indias, Marron ha dejado sin palabras al periodista al ver brillar ese fragmento con la luz apagada.

Esto ha ocurrido porque la rama contiene esculina, un compuesto fluorescente que pasa al agua y brilla bajo luz UV. Además, el colaborador ha demostrado que con cúrcuma también se puede conseguir ese efecto. ¡Descubre el experimento completo en el vídeo de arriba!

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Disfruta de la entrevista completa de Paco González en El Hormiguero

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