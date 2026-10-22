Ester Muñoz (PP), sobre la confesión de Óscar Puente: "No se dedica a lo que le pagamos, sino a ser el ministro tuitero"

Esta pasada noche del miércoles, pudimos ver al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el programa de La Sexta presentado por Marc Giró. Cuando el presentador le preguntó cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que coge el móvil para consultar X, la red social en la que publica habitualmente, el ministro respondió rápidamente: "Fracciones de segundo". "Mi mano izquierda va a la mesilla y lo primero que hago es abrir X", reconocía entre risas, admitiendo que es él mismo quien lleva su perfil. De hecho, comentaba que, a pesar de publicar entre 12 y 20 tuits al día, hay momentos en los que incluso "se contiene".

Unas palabras que escuchaba la portavoz del PP, Ester Muñoz, que conectaba con el programa. Esta consideraba que "su respuesta explica muchas cosas" y ponía especial atención en la rapidez con la que consulta la red social al levantarse. "Que dedique tanto tiempo y tantas horas de su vida y ver que no se corta da respuesta a por qué los españoles cogemos un AVE y no llega nunca a tiempo", comentaba.

A esto también sumaba el trágico accidente de Adamuz y el mal estado de las carreteras. "Esto explica por qué no se dedica a lo que le pagamos y se dedica a ser el ministro tuitero", afirmaba.

"El PSOE está en la sucesión de Sánchez"

Durante la entrevista, el ministro también deslizaba una posible sucesión de Pedro Sánchez y postulaba a Salvador Illa como su mejor candidato. Algo que a Muñoz no le sorprende, ya que considera que "el PSOE está en eso".

"Más allá de todas las campañas de marketing en las que están intentando movilizar el voto de la izquierda diciendo que tienen posibilidades de ganar, es evidente que todos están en la sucesión", aseguraba. De hecho, Muñoz planteaba que el propio Puente podría haber sido uno de los que influyeron para que Sánchez convocara cuanto antes elecciones, con el objetivo de "no dejar a los socialistas en mínimos". La portavoz popular considera que detrás de esa influencia estaría el interés del ministro por convertirse en el sucesor de Sánchez.

"El egocentrismo del señor Puente es algo notorio y él, además, presume de ello", sostenía. Por último, Muñoz distanciaba al PP de estas actitudes y ponía en valor que su partido está buscando una alternativa de Gobierno, mientras que, a su juicio, el PSOE está centrado en la sucesión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.