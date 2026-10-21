El PSOE da la bienvenida a Milei en Madrid y este responde a Pedro Sánchez: "Impresentable dictador"

El PSOE ha desplegado esta madrugada del miércoles, un gran cartel en la fachada de su sede en Madrid para recibir al presidente argentino, Javier Milei: "Los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa". Dese el propio partido, señalan que hoy despliegan esta lona para "que quede claro que es un orgullo ser zurdo".

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó hoy un vídeo en redes sociales, señalando que "hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos y zurdas" y continuó diciendo que "si subir las pensiones es ser zurdo. Yo soy zurdo", dijo junto a más medidas. "Así que sí, soy zurdo ya mucha honra", explicó en el vídeo.

Oscar Puente el primero en pronunciarse

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el primero en hablar de esta visita del presidente argentino a Madrid en plena campaña electoral. Así, en un mitin en Valladolid junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado lunes dijo en su intervención que el mero hecho de hablar de Milei ya le suponía "hacer un ejercicio de contención muy grande" y, con ironía, dijo que Milei "canta como un gato afónico".

Milei responde a Pedro Sánchez

El presidente de argentina, ha acudido esta mañana de miércoles al Nueva Economía Fórum de Madrid, para participar en un desayuno informativo en su llegada a España.

Tras la lona puesta por el PSOE en Ferraz, el presidente, Javier Milei, se ha dirigido a Pedro Sánchez como "dictador" al explicar el socialismo en argentina: "Ustedes padecen el socialismo regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", ha apostillado en el desayuno informativo delante de los medios.

Ayuso se reúne esta tarde con Javier Milei

Tras el cierto secretismo en la visita a España de Javier Milei, se ha confirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá este miércoles, a las 17.00 horas, una reunión institucional con el presidente de Argentina, Javier Milei, de visita hoy en España.

Se trata de la segunda reunión en la capital de España de Díaz Ayuso con Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024. Desde el Gobierno regional no han aclarado dónde se producirá dicha reunión, aunque está por ver si será en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Milei también se reúne con Vox

Javier Milei, tendrá hoy en Madrid un encuentro con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga y el director de la fundación, Jorge Martín Frías en la Fundación Disenso. Será una de las reuniones que mantendrá el presidente argentino en el tercer viaje a Madrid en lo que va de año. En esta ocasión, Milei y Abascal no podrán verse, ya que el líder de Vox no se encuentra en Madrid.

Añade Vox, que el propio Abascal habló telefónicamente con el presidente argentino antes de su viaje a España para trasladarle toda la información de cara a la campaña. En marzo de este mismo año, en otro de los viajes del presidente argentino a Madrid, sí tuvieron la oportunidad de reunirse y abordar distintos temas de actualidad.